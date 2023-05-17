溫柔甜美「挖呀挖老師」是誰？抖音魔性幼教老師爆紅「修圖、真實年齡」飆出7千筆聲量

﻿image source：抖音／音樂老師花開富貴

文／徐暘甯

中國短影音平台「抖音」近年來相當盛行，帶動各種簡短又洗腦的影片風潮。雖然平台上充斥許多不適合孩童效仿的內容，因而被網友嘲諷「抖音一響，父母白養」，不過仍有許多創作者藉由這些短影音作品一夕爆紅，近日網路討論度最熱烈的「挖呀挖老師」就是其中之一，火紅程度讓她在2週內就創造7,000多筆聲量！

翻唱兒歌《小小花園》爆紅！抖音網紅「挖呀挖老師」是誰？

來自中國武漢的黃姓幼教音樂老師，因為一首兒歌《小小花園》在抖音上爆紅，清秀甜美的長相加上甜甜嗓音與洗腦歌詞，讓她一夕成名，更因歌詞「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖，種小小的種子開小小的花」被網友封為「挖呀挖老師」。目前該影片觀看數已累積近500萬次，她的抖音帳號也吸引超過700萬名粉絲追蹤！

image source：抖音／音樂老師花開富貴

拿掉濾鏡秒變國字臉、真實年齡超過40歲？「挖呀挖老師」拍片破除流言

不過，俗話說「人紅是非多」，「挖呀挖老師」爆紅後受到不少網友攻擊甚至爆黑料，包含有人說她成名後開直播賺進百萬人民幣萌生辭去教職的念頭、過度修圖、整容、歌曲並非原創以及造謠她實際年齡超過40歲等等。

針對這些負面消息，「挖呀挖老師」也特地錄製澄清影片，強調自己是素人，並沒有和經紀公司簽約或擁有專業團隊；也表示從未宣稱自己是兒歌原創者，「從來沒說過自己是原創，我很尊重原創」；目前從事奧福教學法（兒童音樂教學法）已經超過7年，沒有想辭職專心當網紅的想法。另外，針對網友抨擊直播收入百萬、質疑外貌「修很大」等傳言，她則回應「我沒有整容，也沒有過度P圖」、「「開直播有打賞，但遠遠沒有網友流傳收入破百萬、千萬的說法」。

image source：抖音／音樂老師花開富貴

兩週聲量衝破7千筆！「挖呀挖老師」網路熱搜詞有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「挖呀挖老師」近2週的聲量趨勢，可以看到第一高峰落在5月13日，一名自稱「挖呀挖老師」高中同學的網友表示，她是1983年出生，真實年齡已經40歲，驚呆一票粉絲，創下1,410筆網路討論；第二高峰則出現在5月5日，同樣也是網友謠傳她直播1天就收到相當於幼教老師「10年收入」的抖內，累積1,345筆網路聲量。

▲「挖呀挖老師」近2週聲量趨勢變化。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外，從「挖呀挖老師」近2週的探索概念也能發現「挖呀挖正妹」、「秒變國字臉」、「真實年齡」、「被錢砸哭秒辭職」等都是網友搜索時的相關熱詞，可見除了翻唱兒歌短影音十分洗腦之外，多數人對「挖呀挖老師」的外貌、年紀和收入也都相當好奇。

▲「挖呀挖老師」近2週探索概念。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年5月1日至2023年5月15日。

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