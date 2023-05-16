婚禮上宣讀「4家規」下馬威！新娘「1舉動」霸氣回應 準婆婆戰力秒歸0

婆媳相處之道是許多家庭難解的課題之一，現代人講求婚姻雙方平等，除了夫妻間彼此尊重，夫家與娘家也應避免過度干涉。然而不少長輩仍維持較傳統的思想，大陸就有一名準婆婆，竟然在婚禮現場對著新娘宣讀「四大家規」，讓女方忍無可忍，取下婚戒後霸氣回嗆：「我是很想嫁人，可是我不卑微，這婚不結也罷。」

根據網易號《記聞觀察》分享，大陸一名女子從小由母親獨自扶養，因放心不下久病的母親，堅持婚後一定要帶著媽媽一起生活，也因此相親失敗多次，直到28歲時遇見一名男子，對方很能體諒該女子的想法，讓她動了想嫁的念頭。

但在論及婚嫁的過程中，雙方家庭發生多次分歧，包括房子要登記在男方父母名下，以及女方如果不出房子的裝修費，男方就不給聘禮。最後在婚禮當日，準婆婆甚至在全賓客面前對新娘宣讀「四大家規」，要求新娘遵守，新郎則一副理所當然的模樣。

該名女子聽完立刻取下婚戒，並搶過麥克風怒嗆對方：「我是很想嫁人，可是我不卑微，這個家規讓我失去了生活自由、財務自由，我實在是想不明白結那樣的婚有何意義，既然這樣，這婚不結也罷。」這段霸氣言論讓準婆婆頓時啞口無言。

事後，新娘拉著母親直接離開婚禮現場，並表示完全不後悔，她相信這個準婆婆一定不會善待她，「我只怪自己識人不清。」