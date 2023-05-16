快訊

登機前沒注意「這1事」搭不上飛機 男子為救假期慘噴錢嘆：比機票還貴！

五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

健保部分負擔新制7月上路！一次就醫恐破千 新方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師收功課驚揭學生是「小老闆」 13歲男童：我開公司有6員工

香港01／ 撰文：喬納森
老師向學生們發問「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」下秒學生們紛紛轉頭，並指着一名戴眼鏡的男同學喊道「陳老闆！」。（影片截圖）
老師向學生們發問「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」下秒學生們紛紛轉頭，並指着一名戴眼鏡的男同學喊道「陳老闆！」。（影片截圖）

大陸重慶1名老師在作文習作中發現學生驚人秘密，因為同學都揭露一位13歲學生竟已當了老闆，手下更有5、6位員工。老師親自在課堂上訪問他做什麼生意，他說是網絡科技公司，真的是年少出英雄。影片在網上瘋傳，不少網民也自愧不如，「33歲還在打工」。

綜合陸媒報導，重慶1名老師以「曬曬我們班的牛人（厲害人物）」為題給學生作文，老師收到作文，竟發現原來不少同學也提到班上一名小老闆，老師便在課堂上想要找出這位小老闆，「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」。

同學馬上轉身，不約而同指向班中一位男同學，還喊他做「陳老闆」，原來是一名戴了眼鏡只有13歲的男生。老師接着追問他：「陳老闆是你？」男生雖表現有點尷尬，但十分鎮定地承認，老師「打蛇隨棍上」問他開什麼公司，小男生爽快拋下一句「網絡科技公司，還有5、6個員工」。

這段影片在網上曝光後，引來網友熱議，「除了羨慕，無話可說」、「天哪，年紀輕輕怎麼做到的！」、「小小年紀，大大的老闆啊！」、「這個氣質，果然當了老闆氣質都和其他小朋友不一樣」。

不過，也有網民質疑是造假，「沒滿18怎麼可能註冊公司」、「13歲沒有達到法定成年的年紀，無法獨立成立公司，註冊過不去，因此，該公司大概不是傳統意義上的公司」。對此，校方回應指，確定該學生無公司法定代理人身份。

延伸閱讀：

女友妹飲醉 渣男性交後稱她主動 網民找ChatGPT問出驚人答案

學生應否用ChatGPT？英皇書院STEAM主任：要禁止不如教學生善用

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

老師收功課驚揭學生是「小老闆」 13歲男童：我開公司有6員工

大陸重慶1名老師在作文習作中發現學生驚人秘密，因為同學都揭露一位13歲學生竟已當了老闆，手下更有5、6位員工。老師親自在課堂上訪問他做什麼生意...

長沙16歲女孩登頂珠峰 中國史上最年輕

16歲湖南長沙女孩徐卓媛在北京時間15日成功登頂珠穆朗瑪峰，成為中國年齡最小、從南坡登頂世界之巔的女運動員。

32歲碩士女年薪66.5萬有房開4條件徵婚 遭男大罵飆淚痛哭

大陸一名視頻網紅「雅典娜」在杭州街頭拿著徵婚海報，開出4大相親條件尋找另一半，卻當場遭一名男子嗆聲：「都32了，還敢開這樣的條件，有這樣條件的男子為何要選妳？」讓她飆淚痛哭，並認為「可以不愛請別傷害」。

22歲準媽媽進產房生孩！門外4男爭認「孩子爸爸」 揭真相極心酸

一個孩子竟有4個「爸爸」？原來背後藏洋蔥！大陸一名22歲女子到醫院產房生小孩，但當醫護人員問「產婦丈夫是誰」時，產房外　4名男子竟然都自認是孩子父親，令醫生和護士都十分吃驚。更令人疑惑的是，4人都極度關心女子，且沒有妒忌或吃醋，事後才揭開了心酸真相。

攤販老闆買樂透中逾億元 爽到拿桌椅砸店：明天不用來了！

中國大陸義烏廿三里夜市有一間燒烤魷魚店肖姓老闆14日中了樂透頭獎，得知中獎消息之後，便瘋狂掀起攤位的桌子、扔椅子砸店，嘴裡還高喊著「我中了！我中了！明天不用來了！」當地彩券兌換中心於同日證實，的確有一張彩券中了頭獎2,574萬元（約新台幣1.1億元）。

奶茶店現「偷男友錢喝奶茶」廣告詞惹議 遭罰款13萬元

綜合陸媒報道，近日，湖南邵陽有奶茶店推出標語「你可以偷你男朋友的錢帶我來這喝奶茶嗎」引發爭議，後因違反廣告法，遭當地市監局罰款3萬元人民幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦