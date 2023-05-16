老師收功課驚揭學生是「小老闆」 13歲男童：我開公司有6員工

大陸重慶1名老師在作文習作中發現學生驚人秘密，因為同學都揭露一位13歲學生竟已當了老闆，手下更有5、6位員工。老師親自在課堂上訪問他做什麼生意，他說是網絡科技公司，真的是年少出英雄。影片在網上瘋傳，不少網民也自愧不如，「33歲還在打工」。

綜合陸媒報導，重慶1名老師以「曬曬我們班的牛人（厲害人物）」為題給學生作文，老師收到作文，竟發現原來不少同學也提到班上一名小老闆，老師便在課堂上想要找出這位小老闆，「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」。

同學馬上轉身，不約而同指向班中一位男同學，還喊他做「陳老闆」，原來是一名戴了眼鏡只有13歲的男生。老師接着追問他：「陳老闆是你？」男生雖表現有點尷尬，但十分鎮定地承認，老師「打蛇隨棍上」問他開什麼公司，小男生爽快拋下一句「網絡科技公司，還有5、6個員工」。

這段影片在網上曝光後，引來網友熱議，「除了羨慕，無話可說」、「天哪，年紀輕輕怎麼做到的！」、「小小年紀，大大的老闆啊！」、「這個氣質，果然當了老闆氣質都和其他小朋友不一樣」。

不過，也有網民質疑是造假，「沒滿18怎麼可能註冊公司」、「13歲沒有達到法定成年的年紀，無法獨立成立公司，註冊過不去，因此，該公司大概不是傳統意義上的公司」。對此，校方回應指，確定該學生無公司法定代理人身份。

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文章授權轉載自《香港01》