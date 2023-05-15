奶茶店現「偷男友錢喝奶茶」廣告詞惹議 遭罰款13萬元

綜合陸媒報道，近日，湖南邵陽有奶茶店推出標語「你可以偷你男朋友的錢帶我來這喝奶茶嗎」引發爭議，後因違反廣告法，遭當地市監局罰款3萬元人民幣（約新台幣13.3萬元）。

處罰文書顯示，2022年12月20日，湖南邵陽雙清區鸞禦燒仙草旗艦店在電商平台上的星亞五金店製作廣告標語，廣告牌上為「你可以偷你男朋友的錢帶我來這喝奶茶嗎」，並請6位「探店達人」進行宣傳，其中3人說出該廣告詞，造成不良社會影響。

據奶茶店自述，該廣告牌製作費用為332元人民幣，並向探店達人以35元/條現金支付廣告宣傳費。邵陽市雙清區市場監督管理局責令其立即改正上述違法行為，並處罰款3萬元。

網民點睇：「是那個用屁股想出來的廣告」、「我偷奶茶店老闆娘的錢喝奶茶大家同意嗎」、「用偷？？？別太搞笑了」、「現在的廣告都這麼無底線」。

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文章授權轉載自《香港01》