快訊

巴西更便宜！陸取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

陳冠霖驚傳車禍！ 突遭後方車撞上「安全氣囊爆開」

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

攤販老闆買樂透中逾億元 爽到拿桌椅砸店：明天不用來了！

聯合新聞網／ 綜合報導
魷魚攤老闆得知中了頭獎後興奮到砸店。圖／翻攝微博
魷魚攤老闆得知中了頭獎後興奮到砸店。圖／翻攝微博

中國大陸義烏廿三里夜市有一間燒烤魷魚店肖姓老闆14日中了樂透頭獎，得知中獎消息之後，便瘋狂掀起攤位的桌子、扔椅子砸店，嘴裡還高喊著「我中了！我中了！明天不用來了！」當地彩券兌換中心於同日證實，的確有一張彩券中了頭獎2,574萬元（約新台幣1.1億元）。

近日大陸網路流傳一段樂透得獎者的反應影片，肖姓老闆得知自己購買的樂透中了頭獎後，興奮大喊「1,000多元（約新台幣5,700元）中了（近）3,000萬，我中了！」更高興到瘋狂掀扔攤位上的椅子、桌子，不少人被他的歡呼聲吸引圍觀，一旁目擊的網友笑喊「幹到頭了、幹到頭了！」

綜合陸媒報導，當地彩券兌換中心表示，這張彩券是27人一起合買的複式彩券，平均分成21股，最多有人買2股，最少則買半股。肖姓老闆出資人民幣66元（約新台幣292元）買一股，但是由於該彩券是由肖姓老闆選號，因此可以多分人民幣10萬元（約新台幣44萬元），預計共能分得人民幣110萬元（約新台幣480萬元）。肖姓老闆表示，在得知中獎的晚上，他正在擺攤，發現自己幸運中了頭獎，便非常激動，興奮地掀桌子、扔椅子砸店。他也表示，平時在夜市裡擺攤收入不高，「就算以後不做魷魚，我也會去別的地方做一點小生意」。

肖姓老闆於2019年就在義烏廿三里夜市經營燒烤魷魚店生意，受訪時他表示：「買樂透已經有四、五年時間，一直比較喜歡研究號碼。」還稱，「大家一起合買，買的人出的錢都會少一些，中獎的機會也會大一些。」而目前肖姓老闆兒子正要籌備婚禮事宜，表示剛好得到這筆獎金可以當彩禮，拿到獎金之後也會再做其他小生意。

15日一早，合資買彩券的27人到浙江省體育彩票管理中心兌換大廳兌獎，領取頭獎加小獎共人民幣2,579萬元（約新台幣1.14億元）獎金，還開心地一起留念和影。據悉，中獎的男子是江西人，夜市攤位目前已經開始洽談轉讓，並將以人民幣4萬元（約新台幣17萬元）轉讓。

樂透

延伸閱讀

影／沒錢又想要搭飛機 38歲男子開貨車闖閘門入侵那霸機場

影／乘客快趕不上飛機 ANA空姐幫提行李「穿高跟鞋狂奔1公里」及時抵達

泰國vs新加坡「誰的海南雞飯最好吃？」意外掀兩國網友開戰揭差異

新宿歌舞伎町公廁賣春！嫌開房間太貴「拚速度嘴巴解決」

相關新聞

港鐵活春宮10秒片瘋傳！女子為男做不雅動作 網友認出身分

在公眾地方作出不雅舉動是犯法行為！本港網絡瘋傳1段港女於東鐵頭座位內，跪下為男伴口交的影片，震撼畫面令人咋舌。《香港01》記者正就事件向港鐵查詢。

奶茶店現「偷男友錢喝奶茶」廣告詞惹議 遭罰款13萬元

綜合陸媒報道，近日，湖南邵陽有奶茶店推出標語「你可以偷你男朋友的錢帶我來這喝奶茶嗎」引發爭議，後因違反廣告法，遭當地市監局罰款3萬元人民幣。

攤販老闆買樂透中逾億元 爽到拿桌椅砸店：明天不用來了！

中國大陸義烏廿三里夜市有一間燒烤魷魚店肖姓老闆14日中了樂透頭獎，得知中獎消息之後，便瘋狂掀起攤位的桌子、扔椅子砸店，嘴裡還高喊著「我中了！我中了！明天不用來了！」當地彩券兌換中心於同日證實，的確有一張彩券中了頭獎2,574萬元（約新台幣1.1億元）。

撿「神秘球」忘車上！ 一周後她開車門崩潰：這不是嚇人的嗎

中國大陸一名女子日前分享，在山上撿了個黃色圓形物體，便把它放在車上，結果數日後回到車子裡，發現滿車竟都是小螳螂，讓她崩潰直喊「這不是嚇人嗎」、「我的天哪」！

大陸電視劇擅改重慶科技學院變專科 同學無奈：看個劇成大專生了

不少現實中存在的學校都曾被借用到影視作品當中，然而網民近日發現，有大陸熱播電視劇竟把重慶科技學院的辦學層次寫成了專科，但其實際上是全日制公辦普適本科院校，因而引起爭議。周五（12日），校方發布聲明，要求停止侵權。

姓「姜」爸為兒子改名竟採用這單字 母笑稱：出門總能成焦點

這樣改名，難道就不怕影響孩子日後人生嗎？內地日前有人妻分享兒子的出生證明，顯示他名字全名為「姜就」，和普通話「將就」的諧音一樣，因此總能成為焦點，丈夫還笑稱人生這麼長，「能姜就就姜就，不能姜就就蒜了（能將就就將就，不能將就就算了）」。不過網民則對名字有另一番看法，覺得寓意不好，像意指孩子往後人生都只會將就，故表示「我寧願退而求其次，也不想將就」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦