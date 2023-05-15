攤販老闆買樂透中逾億元 爽到拿桌椅砸店：明天不用來了！

中國大陸義烏廿三里夜市有一間燒烤魷魚店肖姓老闆14日中了樂透頭獎，得知中獎消息之後，便瘋狂掀起攤位的桌子、扔椅子砸店，嘴裡還高喊著「我中了！我中了！明天不用來了！」當地彩券兌換中心於同日證實，的確有一張彩券中了頭獎2,574萬元（約新台幣1.1億元）。

近日大陸網路流傳一段樂透得獎者的反應影片，肖姓老闆得知自己購買的樂透中了頭獎後，興奮大喊「1,000多元（約新台幣5,700元）中了（近）3,000萬，我中了！」更高興到瘋狂掀扔攤位上的椅子、桌子，不少人被他的歡呼聲吸引圍觀，一旁目擊的網友笑喊「幹到頭了、幹到頭了！」

綜合陸媒報導，當地彩券兌換中心表示，這張彩券是27人一起合買的複式彩券，平均分成21股，最多有人買2股，最少則買半股。肖姓老闆出資人民幣66元（約新台幣292元）買一股，但是由於該彩券是由肖姓老闆選號，因此可以多分人民幣10萬元（約新台幣44萬元），預計共能分得人民幣110萬元（約新台幣480萬元）。肖姓老闆表示，在得知中獎的晚上，他正在擺攤，發現自己幸運中了頭獎，便非常激動，興奮地掀桌子、扔椅子砸店。他也表示，平時在夜市裡擺攤收入不高，「就算以後不做魷魚，我也會去別的地方做一點小生意」。

肖姓老闆於2019年就在義烏廿三里夜市經營燒烤魷魚店生意，受訪時他表示：「買樂透已經有四、五年時間，一直比較喜歡研究號碼。」還稱，「大家一起合買，買的人出的錢都會少一些，中獎的機會也會大一些。」而目前肖姓老闆兒子正要籌備婚禮事宜，表示剛好得到這筆獎金可以當彩禮，拿到獎金之後也會再做其他小生意。

15日一早，合資買彩券的27人到浙江省體育彩票管理中心兌換大廳兌獎，領取頭獎加小獎共人民幣2,579萬元（約新台幣1.14億元）獎金，還開心地一起留念和影。據悉，中獎的男子是江西人，夜市攤位目前已經開始洽談轉讓，並將以人民幣4萬元（約新台幣17萬元）轉讓。