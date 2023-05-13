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姓「姜」爸為兒子改名竟採用這單字 母笑稱：出門總能成焦點

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有人妻分享兒子的出生證明，顯示他全名為「姜就」，和將就諧音一樣，指不論為他辦理文件或出遊都總會成為焦點，惟有人覺得寓意不好，稱「我寧願退而求其次，也不想將就」。（小紅書圖片）
大陸有人妻分享兒子的出生證明，顯示他全名為「姜就」，和將就諧音一樣，指不論為他辦理文件或出遊都總會成為焦點，惟有人覺得寓意不好，稱「我寧願退而求其次，也不想將就」。（小紅書圖片）

這樣改名，難道就不怕影響孩子日後人生嗎？內地日前有人妻分享兒子的出生證明，顯示他名字全名為「姜就」，和普通話「將就」的諧音一樣，因此總能成為焦點，丈夫還笑稱人生這麼長，「能姜就就姜就，不能姜就就蒜了（能將就就將就，不能將就就算了）」。不過網民則對名字有另一番看法，覺得寓意不好，像意指孩子往後人生都只會將就，故表示「我寧願退而求其次，也不想將就」。

該人妻在小紅書以「每次出門因為他的名字總能成為焦點」為題發帖，並詢問「全國還有沒有跟我兒子同名的了？」。據她提供的圖片可見，她的丈夫姓姜，而孩子的名字改為「就」，全名就是姜就，和普通話「將就」的諧音完全一樣。

樓主表示，從為孩子辦理出生證明，到每次打疫苗或坐飛機時，都會因為特別的名字而成為焦點，丈夫還爆笑地引用「蔥姜蒜」人生哲學，指「人生蔥蔥，能姜就就姜就，不能姜就就蒜了（人生匆匆，能將就就將就，不能將就就算了）」。

有網友覺得有趣並分享同樣姓姜而特別的名字，「我們小姐妹的女兒叫姜萊（將來）」，亦笑稱「二胎叫薑蒜嘛」。不過亦有人覺得名字寓意不好，「將就包含勉強，不情願的意思，好像意味孩子人生都將就一樣」，同時擔憂影響其日後求職面試，「以後去單位，領導看到這個名字，會不會也覺得你做事跟名字一樣將就，然後升職希望就比較渺茫」、「我寧願退而求其次，也不想將就」。

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文章授權轉載自《香港01》

兒子 丈夫 小紅書

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