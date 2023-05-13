當街非禮影片瘋傳！大媽遭變態男瘋狂胸襲 兒子捨身救母絕招KO

光天化日也太猖狂了吧？大陸深圳瘋傳一段當街非禮影片一名大媽在街上行走時，突然被一名男子從後抱住箍實襲胸，嚇得大媽驚慌失措不斷掙扎不果，幸其兒子捨身衝前把男子拉開，並把對方制服按倒在地並報警。網民看後都大呼離譜，「天啊！太恐怖了！」、「太猖狂了吧」。

綜合大陸媒體報導，事發5月10日，地點在廣東深圳。網上流傳影片長13秒，見到穿綠色上衣白色長褲的大媽正在街上行走，突然有男子快步追上，伸出兩手從後抱緊箍實大媽，並在大媽胸部位置不斷「有動作」。

大媽驚慌失措不斷掙扎，但始終無法脫離男子魔爪。幸好這時在旁專心調整電單車的兒子發現情況，即時丟下電單車捨身衝上救母。只見兒子使用洪荒之力把男子拉開，並把對方制服按倒在地後報警，相當神勇。

民警事後拘捕男子。兒子直言當時很想打男子一頓，但由於母親已經受了一次驚嚇，他不想因自己衝動讓母親再受驚嚇，才控制住自己。

事件引來熱議，網友看後大呼離譜，「天啊！太恐怖了！」、「太猖狂了吧」、「幸虧她兒子再身邊」。也有不少網民讚兒子做法，「這個兒子真的非常理智！」。

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文章授權轉載自《香港01》