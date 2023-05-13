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第一天上班怪怪的！新人隔天果斷報警 全公司員工都被抓了
近日在中國有一名菜鳥剛入職一間公司，但一進去後他就感覺不太對勁，實際內容是引誘男性下載非法軟體加值，和原先入職說的不一樣，他意識到公司在從事電信網路詐騙，於是果斷報警，該公司有6人因為涉嫌詐騙，均已經移送法辦。
綜合陸媒報導，廣州南沙警方接到化名為小顧的電話，小顧稱他前一天入職了一家公司，但發現實際工作內容是在社群平台上假冒年輕貌美的女性，與男性進行曖昧聊天，等到感情升溫之後，再以「一夜情」等名義引誘對方下載非法軟體進行加值。
小顧發現這工作內容和他入職前說的不一樣，意識到公司實際上在進行非法的電信網路詐騙，於是果斷報警。金沙金州派出所接到報案後迅速到現場調查，發現該公司從事電信網路詐騙的重大嫌疑，依法傳喚公司負責人等6人，並現場查扣作案筆電6台、桌機8台、手機24台。
經統計，已經有300多人在該軟體進行加值，涉案總金額約3.5萬人民幣（約台幣15萬），目前李某、劉某等6人因為涉嫌詐騙，均已被南沙警方依法刑事拘留。
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