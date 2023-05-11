大陸網紅嘆遊大英博物館超心痛 中國文物竟在英國：眼淚止不住..

大陸網紅在大英博物館內中國館(圖自抖音) 「大英博物館」是英國著名的旅遊景點，它亦是世界上最具規模的博物館，內裡的收藏品超過800萬件多國的歷史文物，而單單中國的展品便有約2萬3千件。而近日，有多個大陸網紅於社交平台上於遊歷大英博物館後都嘆指感憤怒且心痛，有於英國留學的大陸網紅遊覽大英博物館時，指於館中「只看一眼我的眼淚就止不住了」，她驚訝地發現「中國最好的文物」竟然並不是在中國，而是被收藏於大英博物館中，更指「他們帶走了物件，可是文明帶不走」...

近日，不少大陸網紅於抖音上分享遊覽大英博物館的心情，他們對於於大英博物館中竟然藏有多件中國國寶文物感到超級憤怒，不解為何中國如此珍貴的文物竟不是於中國裡展出，而是藏於「別人家的博物館中」，更不禁心痛表示「沒有任何一個中國人能笑著從我身後的這座(大英博物館)博物館離開。

而當中一名於英國留學的大陸女生於影片中表示，她常聽別人說最好的中國文物並不是在中國，而是收藏於大英博物館內，而當她真正前往博物館後，便表示「只看一眼我的眼淚就止不住了」。她於館內看見那些中國人信仰的佛像、受人跪拜的佛祖竟「只留著一顆佛頭」和成為「樓梯間的石柱」。而最讓其痛心的是，於館中那個「沒有絲毫保護的羅漢像」，全世界共有16尊，但卻「沒有一尊在中國」，連那幅雕刻著「龍」，「中華兒女心中神聖的圖騰」為了搬運，竟然「被硬生生的切割開」，而「一道道的裂痕」就像道道的傷疤刻劃在人心。

她看著館內過萬件的中國國寶，現在於英國的博物館內卻只被「密密麻麻的堆進了冰冷的展示櫃」，「沒有名字沒有出生含義也沒有故事」，有的都只是一個個「冰冷的編號」，令她尤其痛心。她怒斥到，「他們把物件帶走了，可是文明帶不走」，更承諾到「終有一日我們會帶你回家」，將文物一件件帶回中國。

網上亦瘋傳另一段大陸女生與父母一同遊覽博物館的影片，影片中她表示「大英博物館又把媽媽看哭了，剛進中國館就掉眼淚」，從影片中可見，她的媽媽於館內看到中國的文物後，便不禁心痛得落淚，更讓其忍不住用手拭淚，觀看其他展品時不禁變得沉默，眼泛淚光，讓網友對此都表示「這種感受只有中國人才懂」。

網友對此都表示「真的想把他們全部安全帶回家」，「明明是中國的東西」，「總有一天，要把它們都帶回家」，有網友亦指看到影片的文物都「看哭了，看到他們身上的裂痕感覺好心疼」，「隔着屏幕都看哭了」，網友更表示「這辈子都不想去英國看」，因其希望「在中國博物館看到」。

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文章授權轉載自《香港01》