姓「朱」爸幫女兒改名！竟取這2字超尷尬 她崩潰：被笑了20年…

幫子女改名是高深學問，更隨時抱怨終身。有大陸90後朱姓女生於網上發文表示，其父母幫她改名取了2個字，結果令她尷尬至今，「這個名字被笑了二十年」。

網友看後熱議紛紛，有人認為若不滿意應該改名，「姓朱的永遠都會被起『豬』的外號，無論叫啥」、「改名吧，現在麻煩一些總比要伴隨一輩子好」；也有人認為「朱」姓好聽，「我認識一個朋友叫朱顏，感覺這個蠻好聽，也是詩句裏的」。

該大陸女生於小紅書發文講述改名「慘痛」經歷，指自己姓「朱」，父母卻替她取了「會菲」2字，組合起來就是「朱會菲（豬會飛）」，讓她相當尷尬，無奈感嘆，「這個名字被笑了二十年」。

她並上傳了身份證明文件，證明自己的確叫「朱會菲」，未有說謊。

貼文引來網友熱議，有人認為「姓朱的永遠都會被起『豬』的外號，無論叫啥」、「改名吧，現在麻煩一些總比要伴隨一輩子好」。也有網友分享類似改名有趣事例，「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」、「朱妲嫦（豬大腸）」、「朱飛翔」、「不叫二醒（朱二醒）你爸媽已經很對得起你了」。

不過也有網友認為毋須理會他人目光，「那是別人的問題，朱這個姓氏好聽」、「我認識一個朋友叫朱顏，感覺這個蠻好聽，也是詩句裏的」。

延伸閱讀：

姓「雞」新手爸迎雙胞胎呻改名難 醫生幫取2名 夫妻讚：太有才

姓「修」爸爸替雙胞胎改名 自以為有文采 老婆一聽嬲到離家出走

文章授權轉載自《香港01》