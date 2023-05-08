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蓋音樂廳3年 工人獲邀成首位演奏者網友感動

香港01／ 撰文／鄭寧
建設者易群林被邀請上台，成為第一個演奏者。（影片截圖）
建設者易群林被邀請上台，成為第一個演奏者。（影片截圖）

5月7日，深圳一文化館音樂廳落成，作為建設者的57歲農民工易群林獲邀上台，成為首位鋼琴演奏者。獲邀「檢驗」自己建設成果的農民工們，沉浸在《致愛麗絲（Für Elise）》的琴聲中，令不少網民深受感動。

據《人民網》報道，與易群林一起建設該音樂廳的兒子易文理說，他與父親來自湖南岳陽。這個文化館是工友們用三年時間建成，今天第一次受邀進去參觀。「我們從來沒有去過這麼豪華的地方，覺得這幾年的付出很值得很自豪。」

易文理表示，父親從小跟家裏人學彈鋼琴，但第一次彈這麼好的鋼琴，高興得像小孩子一樣，「我們叫他走他都聽不見，好像融入到音樂裏面了。」

對此，不少網民深受感動，表示「音樂屬於所有人」「音樂無階層，撫慰每一個人心​」。還有網讚深圳，讓建設者感受到尊重，「認真地對待每一個人」。

網民評論，「有溫度的音樂廳，藝術不是高高在上的，是存在於每個普通人身邊」、「廣東人文關懷到位了」、「當了二十多年深圳人，有這種事很正常呀，這城市對待工友很友好有愛的」、「音樂平等的愛著所有人」、「為深圳點贊！讓建設者感到受尊重，有一種成就感，倍感溫暖，讓音樂帶走一路的疲憊，更好地去搞建設」、「真就是世間的溫暖吧​」、「阿叔有一雙巧手！會建房子會彈琴！」

建設者易群林被邀請上台，成為第一個演奏者。（影片截圖）
建設者易群林被邀請上台，成為第一個演奏者。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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