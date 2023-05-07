「單手舉起25公斤金磚」就帶走！怪力阿公做到了 官方不認帳

大陸山東省招遠市出產黃金，當局為了推廣觀光，發起「舉起金磚」活動，只要能夠單手舉起一塊25公斤重的金磚，就可以把它帶回家。沒想到一名老人真的辦到了，卻被官方認定不算數，引發網友們不滿。

根據陸媒《封面新聞》報導，招遠文旅局3日在抖音發起活動，局長遲義賢拿著那重達25公斤、估1,000多萬元人民幣（約4,400多萬元台幣）的金磚，對著鏡頭說道「把這個金磚單手抓起來，那這個金磚就送給你了」。

這項活動引起不少民眾興趣，許多人挑戰失敗，還有壯漢試圖用兩隻手，依舊搬不動，結果一名老人上場後，用右手就成功將金磚舉起，不過奇怪的是，現場工作人員並未宣告他挑戰成功。

後來文旅局也表示，「大爺當時不是正式挑戰，並且操作不符合規則，挑戰不作數」，強調按照規定，挑戰者要穿戴白手套，單手垂直拿起金磚25秒以上才算，而老人並未按照規則做。

對此，大陸網友紛紛為老人抱不平，「當有人做到的時候，他又會要求必須雙腳離地，然後垂直拿起25秒」、「不然說抹油再抓才算好了」、「玩不起就別搞這些，差評」、「這也太丟人了」。

而後，官方也表示，該遊戲規則一直都存在，並非事後制定。另外，老人拿的是體驗版小金磚，而千萬金磚挑戰已有14年歷史，一直沒有人成功。