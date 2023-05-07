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憑兒歌《挖呀挖》爆紅 美女幼教師否認辭職做直播：想治愈更多人

香港01／ 撰文／陳進安
一名抖音用戶發布的一條教唱兒歌短影音幾天時間火遍大陸全網，點讚達446.8萬，該博主收穫粉絲319.8萬，還引起官方新華網的關注。（抖音@音樂老師花開富貴）
一名抖音用戶發布的一條教唱兒歌短影音幾天時間火遍大陸全網，點讚達446.8萬，該博主收穫粉絲319.8萬，還引起官方新華網的關注。（抖音@音樂老師花開富貴）

五一假日期間，湖北武漢一位黃姓幼稚園教師憑藉教唱洗腦的「挖呀挖呀挖」兒歌而紅爆網絡，不但官方新華網都被吸引，予以轉發，其在短片平台的粉絲數更已超過500萬。然而人紅是非多，有爆料稱，黃老師已經辭職，開始做起直播，憑藉直播帶貨和打賞獲取不菲的收入。周六（6日），黃老師所在的幼稚園工作人員表示，黃老師沒有辭職；其本人亦公開回應，稱接下來的日子，想用音樂治愈更多的人。

早前報道指，4月28日，抖音帳號「音樂老師花開富貴」發布的一條教唱兒歌短影音《在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花》，幾天時間火遍大陸全網。5月1日，新華網抖音帳號以《幼兒園老師用溫暖的歌曲，帶給花朵們溫馨的童年》為題，轉發了這則短影音。該兒歌以簡單的節奏，簡單的句式，教幼稚園小朋友邊做手勢邊唱，特別琅琅上口。再加上影片中的老師長相甜美，讓人忍不住跟著一起唱起來。

據報道，事主通過帳號帶貨售賣商品，直播間推薦的一些商品銷量不俗。走紅之後，黃老師開始了多場直播，觀眾人數都在10萬以上，且不斷有打賞。據專業人士粗略估計，僅通過五一期間的幾場直播，黃老師便收入不菲，還人爆料稱，黃任教於武漢一土外國語幼稚園，已離職。

公開資料顯示，武漢一土外國語幼稚園2018年3月成立，經營範圍包含幼兒教育，目前經營狀態為存續。

周六，園方工作人員回應，稱黃老師沒有辭職，仍在該校任教，又強調走紅對黃老師的正常教學沒有影響，園方後續會通過一些平台來介紹有關黃老師的具體工作情況。黃老師本人也公開回應道，自己仍在職，「接下來的日子，想用音樂治愈更多的人」。

事實上，早在4月24日，一個名為「毛蔥小姐（桃子老師）」的抖音博主，已經率先發布了《在小小的花園裡面挖呀挖呀挖》的短片，兒歌爆紅後，很多博主開始跟風拍類似的作品，尤以「音樂老師花開富貴」的短片最紅。

周五（5日），毛女公開回應，強調自己沒有團隊，走紅純屬意外。她又指，自己走紅後很焦慮，不會考慮簽約主播，因其與她本身的發展背道而馳。

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文章授權轉載自《香港01》

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