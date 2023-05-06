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馬路上的武林！停車對罵 機車騎士「金剛腿」踢破小黃的「金鐘罩」

香港01／ 撰文：夏洛特
機車騎士「起飛腳」踼向小黃後照鏡。（FB「香港交通突發報料區正版Part1」影片截圖）
機車騎士「起飛腳」踼向小黃後照鏡。（FB「香港交通突發報料區正版Part1」影片截圖）

網上流傳影片可見，有小黃司機與機車騎士在馬路中間停定車輛破口大罵，阻礙後方車輛行駛。（FB「香港交通突發報料區正版Part1」影片截圖）
網上流傳影片可見，有小黃司機與機車騎士在馬路中間停定車輛破口大罵，阻礙後方車輛行駛。（FB「香港交通突發報料區正版Part1」影片截圖）
駕駛最忌心浮氣躁！日前網上流傳1段約13秒短片，有計程車司機與機車騎士在馬路中間停定車輛破口大罵，絲毫未有留意到綠色燈號，阻礙後方車輛行駛。之後小黃開車離去，機車隨即跟上，並伸出「金剛腿」狠踢小黃解恨，雖然小黃有「金鐘罩」，但後視鏡還是被踢歪。短片被分享到網上後，有網友笑指機車騎士「好腳法，準繩唔錯」、「一睇就知食過夜粥」。

涉事影片日前在駕駛群組中流傳，約長13秒，片中未有顯示拍攝日期。片段可見，有1輛的士及1輛機車停在馬路中間，小黃司機搖下車窗與機車騎士對罵，他們指手畫腳地相互指責，甚至專注到未有留意綠色燈號。

隨後小黃開出，機車亦即時啟動，但機車騎士似是未能解氣，竟然踩着雙白線行駛至小黃右側，用左腿踼向小黃車身後，轉右揚長而去。

上載片段的網友事後更補充，當時正下雨，而機車騎士「冇失平衡仲落住雨，算係咁」。網友看過片段紛紛表示「爆笑」，「邊度有鐵頭功睇？回水」、「踢到個後鏡，26好腿法」。也有人批評片中的2名司機罔顧道路安全，「為啖氣，阻住晒」、「咁揸車好易出事」。

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文章授權轉載自香港01》

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