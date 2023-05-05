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蘇州IFC高層房間激戰未拉窗簾　男女｢春宵一刻｣被無人機清晰拍下

香港01／ 撰文：孫聖然
男女在酒店激戰，因房間位於高樓層故未有拉上窗簾，不料飛過的無人機竟拍下「春宵一刻」的高清畫面。（網上圖片）
男女在酒店激戰，因房間位於高樓層故未有拉上窗簾，不料飛過的無人機竟拍下「春宵一刻」的高清畫面。（網上圖片）

大陸一對男女在酒店激戰，因房間位於高樓層故未有拉上窗簾，不料飛過的無人機竟拍下「春宵一刻」的高清畫面。

綜合台媒引述陸媒報導，事發於蘇州國際金融中心的蘇州尼依格羅酒店內，一對男女日前入住該酒店的高樓層房間，因為樓層相當高，所以激情恩愛時未有拉上窗簾。不料，他們歡愉的畫面意外地被飛過的無人機拍下。

拍攝影片的網友表示，自己最近購買了一台號稱具備遠距離高清拍攝效果無人機，便在酒店附近實際飛行，成品竟然出乎意料，將男女恩愛過程清楚拍下。

影片曝光後引發網友熱議，有人直言「現在就算住宿地點周邊沒有制高點也不安全」、「發生這種事的頻率越來越高了」；亦有人稱「怎麼會那麼巧，剛好這對男女的性愛情況被拍攝下來」。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 房間 愛情

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