心寒！保安徒手接墜樓女致重傷骨折 反遭家屬嗆：女兒有事你負責

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香港01／ 撰文：布萊恩
大陸吉林一名保安近日為救一名跳樓女孩，導致自己身體多處骨折和脊椎受傷，然而沒想到救人竟成噩夢開端。（影片截圖）
大陸吉林一名保安近日為救一名跳樓女孩，導致自己身體多處骨折和脊椎受傷，然而沒想到救人竟成噩夢開端。（影片截圖）

救人受傷反而被指摘，心寒莫過於此。大陸吉林1名保安近日為救1名跳樓女孩，導致自己身體多處骨折和脊椎受傷，然而沒想到救人竟成噩夢開端，獲救女孩家屬不但沒有感謝保安救命之恩，反而批評他不負責任，明言「我家孩子要是真的有什麼事的話，你們得負一輩子責任」。獲救者家屬無情態度令人心寒，網民看後直斥「現在世界上怎麼什麼樣的人都有，救了你家的孩子你居然還說出這樣的話」、「簡直太讓人氣憤了！」。

綜合大陸媒體報道，事發2022年，當時28歲任職醫院保安的男子曲岩，接到命令指醫院4樓有女孩準備跳樓，於是趕往現場。他到達樓下時，現場已擠滿圍觀民眾，而女孩坐在陽台上，地面救援仍未做好充份準備。

這時女孩未知是否受到刺激，突然就從4樓陽台跳下來，曲岩救人心切沒有多想，衝前伸開雙臂想徒手接住女孩。雖然曲岩成功救下女孩，但巨大衝擊力讓曲岩受重傷失去知覺，醒來已躺在醫院。

經醫院檢查，曲岩全身多處骨折，包括手臂、頸椎、脊椎，可能導致曲岩癱瘓無法再站立。而跳樓女孩也有骨折，但受傷情況遠較曲岩輕微，沒多久就康復出院。

不過令曲岩心寒的是，其家人給跳樓女孩家屬打電話，希望對方到醫院探望曲岩，沒想到反被指摘「你做過什麼了？我們的孩子現在都這樣了」、「我家孩子是殘疾人，我家孩子要是真的有什麼事的話，你們也有任，你們得負一輩子責任」。

心寒事件接二連三。除了女孩家屬反面無情，由於曲岩沒錢繳醫藥費，遭到院方停藥，每天痛不欲生，而其任職保安公司不願意承擔曲岩治療費，更以曲岩多天沒有上班為由，把曲岩辭退。

事件引來網民熱議，批評「現在世界上怎麼什麼樣的人都有，救了你家的孩子你居然還說出這樣的話」、「人情冷暖真的這麼殘酷，自己付出這麼大代價，換來的卻是這些」、「簡直太讓人氣憤了怎麼不感恩呢？」、「太令人寒心了」、「真的太殘酷了」。

可幸是曲岩事件獲廣泛報道後，大批熱心人主動給予曲岩一家經濟援助，渡過難關。曲岩表示，感謝提供幫助的人，認為「這個世界上還是好人多」，他也不後悔自己救人舉動。

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文章授權轉載自香港01》

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