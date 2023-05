第2位港產AV女優AliceWong狂收負評 網友列4點狠批：素海霖完勝！

首位港產AV女優素海霖Erena早前以藝名「繪麗奈」在日本出道消息一出,即引起全城轟動,出道處女作優先開售當日,網友的蜂擁購買更令平台一度死機。日前香港再有一位現年22歲名叫Alice Wong的AV女優誕生,首部AV長約42分鐘,而且更是尺度全開全程四級片(沒有馬賽克),不過許多網友觀看後對作品就似乎不太滿意,列出4點狠批其出道作,更將Alice Wong將素海霖一同比較!

現年22歲的Alice Wong是馬來西亞和香港的混血兒,與Erena有別,Alice所進攻的是台灣的AV界,而並非日本。首套作品是與台灣AV導演Ed Mosaic所合作拍攝,而Alice的處女作前幾日已經面世,全片不但長達42分鐘,而且更是全程四級片(沒有馬賽克)尺度極大。於片中可見全片只有一個場景和一位男優與Alice合作,與素海霖同樣的出道比較,素海霖一出道便大戰AV天王清水健,而片中更有多達3個場景的轉換。兩者相比之下,Alice的出道作則較為單調且樸素,但論尺度Alice對比素海霖可謂「相當大膽」。

影片同樣引來大批網友觀看,但這次大家的反應卻感到「強差人意」,不少網友狠批Alice於片中的身材,第1點)不但有超顯眼紋身於心口容易令人「出戲」,「見到紋身有性趣」;第2點)而且皮膚更是讓網民直指「不好看」,網民表示Alice的身體皮膚不夠白滑,於片中清楚可見她的臀部上有很多不同大小的「黑印」,全片更竟「零修飾原圖直出」,讓其高呼「看完胃口全失」、「簡直恐怖片」、「嚴重違反商品說明條例!」。

第3點)除了Alice的外貌,網友更指整套AV的製作看上去都相當「求其」,片中不論燈光或場景都相當普通單調,對比素海霖的華麗登場,顯得相當遜色,「呢個好土炮, 佢影相果啲可能好啲,拍AV佢真係唔入流..」,「點解可以拍到咁cheap」;第4點)此外網民更指Alice出道作最重要的是缺乏「親切感」,片中並沒聽到任何一句「廣東話」,想再聽句「我頂唔順啦」都沒有,讓網友表示「完全無代入感」。

對於網友的眾多批評,Alice於昨日亦有於個人IG帳號先出Story,高EQ反擊指「AV係大家一定會睇嘅嘢,咁想拍AV有咩咁出奇呢?能夠完成咗我一生想做嘅嘢,拍一個小AV已經好開心好滿足,又唔係作奸犯科。其實好多AV女優都係人嚟㗎,點解佢哋又唔作批評,要批評返自己人,人人都會做愛㗎啦」,直指大家其實可以自行「選擇看或不看,有咩好批評啫」。其後她亦出貼文表示,「其實我拍呢條呢片都拍得好突然,遇到負評,關於片中我會聽會改肥可以減,撻撻我會整,其他嘅廢話就只會做自己」,更指「I don’t need you to tell me anything,你到底怎麼想來自underground還是互聯網上,千萬別把我當成你的榜樣,我主要係做下夢」。

文章授權轉載自《香港01》