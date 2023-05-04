小學生疑嫖妓影片瘋傳！被父母撞見暴打求饒 1句童言回應糗大了

大陸近日瘋傳1段聲稱是「小學生在家嫖娼被父母逮到」，指河南1名小學生因無聊寂寞，打電話約小姐「上門服務」，被父母回家撞破，當場暴打教訓他，男孩則哭訴「打電話說的，打電話讓她過來陪我」，可是父母沒有住手。 影片引來網友熱議，不少人認為太誇張，「太早熟了吧？」、「我們小時候還在和泥巴，你家都嫖娼了」;但也有人質疑事件真偽，「是編造的？」、「全場是哪裡說嫖娼了？男孩說的班主任讓打電話，讓他們回電話，誰家孩子嫖娼還給班主任打電話的？」。翻查資料，該影片早於2021年8月已流傳，至近日多個網站「翻炒」讓影片再引起熱議。

大陸近日瘋傳一段聲稱是「小學生在家嫖娼被父母逮到」影片。（示意圖／Ingimage）

綜合大陸搜狐、網易等媒體，河南一名男小學生因在家無聊寂寞，所以打電話約小姐「上門服務」，不過父母回家看見這一情景十分生氣，暴打兒子教訓一番。父母又問兒子是怎麼一回事，兒子哭訴「打電話說的，打電話讓她過來陪我」，並求饒四處閃躲。

從網上流傳的2分17秒影片看到，男童穿黑色長袖上衣坐在床邊，床上還坐著一名年輕女子，以被銷蓋著下半身，而父母站在男童前方質問。男童說了原因后，母親即上前拉起他，父親則取出白色管狀長條物體打他，能打他邊哭邊求饒「別打我了，別打我了」。影片最後現場氣氛稍稍緩和，男童重新坐在床邊，未知事件後續。

父親取出白色管狀長條物體打他，能打他邊哭邊求饒「別打我了，別打我了」。（示意圖／Ingimage）

影片引來網友熱議，認為情節太誇張，「太早熟了吧？」、「父親只打自己的兒子？」、「從對話上看，小孩不懂，只是來陪他，就讓她來了，一家人不在一個頻道上」、「就這樣的父母滿口髒話能教出什麼好孩子！」。

但也有網友質疑影片內容真偽，「是編造的？」、「全場是哪裡說嫖娼了？男孩說的班主任讓打電話，讓他們回電話，誰家孩子嫖娼還給班主任打電話的？」，亦有聲稱知情網友表示，「假的，床上的是姐姐，小孩是在學校罵老師被家長打」。

翻查資料，該影片早於2021年8月已在網上流傳，當時已有網友熱議內容真偽，至近日多個網站「翻炒」讓影片再惹熱議。

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文章授權轉載自《香港01》