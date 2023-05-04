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超商前活春宮！男店員疑撿屍醉女 路人冷漠未制止惹議

香港01／ 布萊恩
中國大陸近日瘋傳廈門街頭「活春宮」影片。（影片截圖）
中國大陸近日瘋傳廈門街頭「活春宮」影片。（影片截圖）

中國大陸近日瘋傳廈門街頭「活春宮」影片，一對男女在一家便利店門口公然發生性行為，而且完全漠視路人目光，而路人反應也相當冷淡，並未制止2人行為。

影片引來網友熱議，有人批評「世風日下」、「現在的人膽子真大」、「毀三觀」；也有人指責路人冷漠行為。另有網友表示，片中女子明顯喝醉，質疑是否男方「撿屍」或「性侵」。當地警方暫未回應事件，也不知道2人關係為何。

綜合陸媒報導，事發地點為廈門一間便利商店門口座位區，而據報男子是該便利商店店員，女子則醉倒在便利店門口。

從網上流傳1分30秒影片見到，女子躺在座位區長椅上，長褲脫到膝蓋位置，男方則激烈擺動進行性行為。不過女子看似意識不清，上身呈大字型，手更垂至碰到地面，至後來男方更激動時，她才疑似突然清醒「彈起」，把手放在男子手部附近。

由於便利店門口座位區位置明顯沒有遮蔽處，男子多次與旁邊道路行人四目相交，但仍邊看邊繼續性行為，而路人看到也像沒事發生一般，並未理會或制止，相當冷淡。

報導中沒有提及影片拍攝時間，網友看了後批評「世風日下」、「現在的人膽子真大」、「待到酒店不行啊？」。也有人指責路人冷漠行為，「為什麼不制止？」、「毀三觀」。另有網友表示，片中女子明顯喝醉，質疑是否男方「撿屍」或「性侵」。

當地警方暫未回應事件，不清楚男女雙方是否認識，還是「撿屍」、性侵等犯罪行為。

延伸閱讀：

大嶼山活春宮片瘋傳！男女野外露出激戰　網民極震驚：點影到？

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文章授權轉載自《香港01》

廈門 便利商店 性行為

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