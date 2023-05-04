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人夫自作聰明把13萬私房錢藏棉被裡… 妻曬棉被一抖錢全飛了

香港01／ 夏洛特
中國大陸安徽有人妻在家將棉被拿到陽台晾曬，用力一抖，竟將丈夫偷藏在棉被內的私房錢通通抖到樓下鄰居的陽台。（網上圖片）
中國大陸安徽有人妻在家將棉被拿到陽台晾曬，用力一抖，竟將丈夫偷藏在棉被內的私房錢通通抖到樓下鄰居的陽台。（網上圖片）

私房錢藏哪裡絕對是高深學問，稍有不慎隨時連鄰居都知！中國大陸先前有人妻趁天氣和暖晾曬棉被，沒想到用手一抖，竟抖出大把大把鈔票，一堆堆百元鈔票如天女撒花般飛到樓下鄰居陽台上，嚇得她膽戰心驚。原來丈夫將3萬人民幣（約新台幣13萬3千元）年終獎金偷藏在棉被內當「私房錢」，沒想到最終功虧一簣。

綜合陸媒報導，前年2月安徽有人妻在家打掃，想將棉被拿到陽台晾曬，沒想到用力一抖，竟抖出大把大把鈔票！鈔票隨風飄揚，全掉到樓下鄰居陽台，這一幕「錢如雨下」把人妻及鄰居都看傻了。從網上流傳影片可見，人妻對著樓下鄰居喊叫「等一下啊，我下去撿」。

人妻事後表示當時陷入兩難，不知是否應該下樓撿錢，還是站在原地拍片監視並報警，慎防鄰居偷錢。她又透露丈夫回家後坦白一切，原來他公司先前發放3萬人民幣年終獎金，本打算收到棉被中充當私房錢，料不到會以這種方式「公告天下」。

事件引起網民熱議，「幸虧是掉鄰居家裏，要是街外那可就沒了」、「這麽多錢呀！是準備買新的搓衣板呢？」、「丈夫哭暈：以後沒地兒藏了」，也有人打趣道「老婆這手一抖就抖掉了幾萬塊」、「當一回散財童子，鄰居謝謝你呢」。

延伸閱讀：

私己錢藏壁爐煙囪　妻不知情點火燒光16.5萬　人夫崩潰：差點昏倒

大掃除悲劇！人妻床底發現丈夫私己錢　反應令夫心寒：像劫後餘生

文章授權轉載自《香港01》

鈔票 私房錢 人民幣

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