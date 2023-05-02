與女主播偷情被捉姦...大陸金毛男爬窗墜樓身亡 超硬背景被挖出

近日有網友在社交媒體上傳一條街頭混戰影片，多名辣妹「巾幗不讓鬚眉」，完全不理會自己身穿小背心或比基尼、高跟鞋或球鞋，照樣在街上大打出手。眾人由最初的你推我撞，慢慢戰況開始升級，起完飛腳再扯頭髮，倒地後繼續「用力打，往死裏打」，幸好沒有出動武器，旁邊男士們包括保安都難以分開她們，混戰之亂令網友笑道「瘋了，瘋了，都已經瘋了」。

2023-05-02 10:20