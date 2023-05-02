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賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 澳門當局震怒：永久禁止入境

與女主播偷情被捉姦...大陸金毛男爬窗墜樓身亡 超硬背景被挖出

香港01／ 撰文：蔣嘉達
大陸一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。 圖／擷自微博
大陸一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。 圖／擷自微博

近日大陸社群流傳一段影片，影片見到一名金色頭髮的男子，在一單位的露台外，雙手雙腳緊抓邊緣，畫面極度危險！在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓，傳來「啪」的一聲巨響，非常恐怖。

據網上傳言，一位女主播被爆出軌國企太子爺，怎料女方老公突然上門捉姦，男子爬出窗外想避風頭，怎料意外墜樓身亡。盛傳女方是中國某電視台的女主播，更被指曾被包養。她和老公都有穩定職業，她的老公是小學教師。

該名女主播曾公開表示要恪守職業道德，女主播的老公在聲明中指控她出軌致婚姻破裂，女主播不讓他見女兒，還疑有債務在身。另外，女主播主持的節目中的另一位主持也曾爆出不倫事件。

★危險行為請勿模仿

延伸閱讀：

不滿老公豪花8萬打賞女主播　四川人妻當眾暴打兩人「打斷棍」

街頭MMA｜人妻不滿丈夫花8.3萬打賞女主播　當街教訓「打到斷棍」

文章授權轉載自《香港01》

婚姻 出軌

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