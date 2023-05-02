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辣妹街頭格鬥影片瘋傳！性感熱褲女混戰 扯頭髮「往死裏打」

香港01／ 香港01記者田中貴／報導
其中一名白衫黑裙女推開一名黑衣男。（facebook群組「爆廢公社」影片截圖）
其中一名白衫黑裙女推開一名黑衣男。（facebook群組「爆廢公社」影片截圖）

近日有網友在社交媒體上傳一條街頭混戰影片，多名辣妹「巾幗不讓鬚眉」，完全不理會自己身穿小背心或比基尼、高跟鞋或球鞋，照樣在街上大打出手。眾人由最初的你推我撞，慢慢戰況開始升級，起完飛腳再扯頭髮，倒地後繼續「用力打，往死裏打」，幸好沒有出動武器，旁邊男士們包括保安都難以分開她們，混戰之亂令網友笑道「瘋了，瘋了，都已經瘋了」。

該段群雌街頭混戰影片由網友上傳至fB群組「爆廢公社」，片長大約35秒，影片充斥激昂背景音樂，或因有人在附近播歌，而背景中店舖招牌採用簡體字，相信事件於大陸發生。

片段起初已有多名男女站得極近，其中一名白衫黑裙女推開一名黑衣男，似是防止有人勸戰，讓其他女性「大展拳腳」。後來氣氛開始緊張，身穿小背心的女子和粉紅長褲女開始推撞，戰況關鍵在於鞋子，穿高跟鞋的「小背心」當然不敵穿平底鞋的粉紅長褲女，被人愈推愈後，但外援也是另一個戰況關鍵，身穿白色比基尼和球鞋的女伴毫不猶豫，快步急走助跑，一跳、一踢，起飛腳踢向粉紅長褲女，向「小背心」施以援「腳」。

影片中不時有人大叫，並夾雜廣東話和普通話，群戰愈來愈激烈，部分女士被其他包括身穿寫有「廣東中國」、「保安」上衣的男性強行分開，包括一開始拒絕勸戰的白衫黑裙女，但「小背心」和粉紅長褲女繼續糾纏。

另一名穿白色薄外套女子成為「漏網之魚」，成功加入混亂，可能是「生力軍」的關係，因而表現激進。「小背心」扯向粉紅長褲女的長髮，但自己頭髮也被白色薄外套女扯住，甚至被扯到跌落地下，但她完全沒有鬆手意欲，令到粉紅長褲女同樣跌地。白色薄外套女得勢不饒人，繼續「用力打，往死裏打」。

此時，一大堆冷靜男女包括保安男前去「倒地二人組」旁邊，相信想分開兩人，白色薄外套女情緒仍然高漲，甚至大聲叫囂，但被該名黑衣男一度從後拖走。白色薄外套女成功擺脫，不過被黑衣男阻擋去路，當她嘗試走近戰場時，又撞到其他勸架男子而險些跌倒，幸得黑衣男扶起。大家最後都走到「倒地二人組」旁邊，紛紛吶喊助威、勸架或關心傷勢，影片隨之結束。

影片引來大批網友留言，笑稱即使不清楚爭執原因，影片也顯示了不應得罪女生，「重點女人不是好惹的」、「大亂鬥」、「漂亮飛踢得分」、「原來打架不是男生的專利」。

延伸閱讀：

【夜店MMA】瘋傳6迷你裙辣妹大亂鬥　保安也參戰出埋摔角大招KO

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文章授權轉載自《香港01》

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