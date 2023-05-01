陸五一長假爆出游朝！聖母峰凌晨2點人生人海 網虧：光呼氣就把雪融化

今年中國大陸「五一黃金周」期間，各地旅遊熱點紛紛開啟「人潮」模式，四處都是人山人海。更有大陸網友發影片稱，聖母峰的攀登路線在凌晨2點竟然出現「堵人」現象，相關內容衝上微博熱搜榜首位，引發關注。

有網友在1日（周日）發影片稱：聖母峰攀登路線5500米昆布冰川在凌晨2點竟然出現「堵人」現象，有登山者排隊上山，被堵了一個小時後，有些人手都凍腫，周圍的人都咳嗽，但後面還有許多爬山者排隊上山。

有網友看到這一幕後紛紛表示，這也太誇張了，那麼多人，光呼氣恐怕也得把聖母峰融化了。

網友熱議：

「下一步就是外太空了。」 「這，超出我的想像了。」 「五一不出去，不然到處都是看人頭。」 「不知道南北極怎麼樣。」 「現在還有那條路不堵？估計只有黃泉路了。」 「我朋友圈兩個在珠峰。」 「只能說中國人還是太多了。」

有網友看到這一幕後紛紛表示，這也太誇張了，那麼多人，光呼氣恐怕也得把聖母峰融化了。 圖／擷自微博

值得注意的是，昆布冰川並非位於國內，而是位於尼泊爾的東北部，是世界上海拔最高的冰川，它頂部海拔約8000米，是珠峰南坡攀登的必經之路。

根據資料，昆布冰川是一個移動性冰川，隨時可能移動、斷裂、錯位、崩塌……穿行其中，周圍是幾十噸重的冰雪，一旦坍塌的話非常危險。通常人們會選擇在凌晨3點到5點之間穿越昆布冰川，這段時間冰層和冰川比較穩定，雪崩風險相對較低。喜馬拉雅數據庫顯示，從1953年至2016年，昆布冰川上共有44人死亡。

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文章授權轉載自《香港01》