酒店床底發現屍體！住客嚇破膽「以為是腳臭味」：每天都失眠

近日，有大陸遊客在網路發文稱，4月20日入住西藏拉薩古藏殊華客棧後在床底發現死屍。4月29日，涉事客棧工作人員否認傳聞，指貼文為虛假信息。值得注意的是，4月26日，「蘭州鐵路公安處」曾發布通報稱，4月21日，有一名男子在拉薩古藏殊華客棧內遇害，兇手於4月22日坐火車逃亡期間落網。4月30日，《上游新聞》聯繫到當事人張先生。他表示，網上很多人說他在造謠，他想澄清一下；在經歷此事後，自己非常害怕，每晚都失眠。

此前，張先生在網上評論稱，「我在酒店睡覺，床底發現死屍，還是他殺，還臭了。這個我是20號入住的，真的希望大家別住這個酒店了。我附加了酒店記錄，和派出所的筆錄」。評論同時附上3張圖片，包括兩張已打碼疑似錄口供的紀錄，以及一張付款紀錄。

張先生在網上發聲。 圖／擷自微博

張先生介紹，4月20日與朋友前往拉薩旅遊，入住古藏殊華客棧。因為酒店比較搶手，20號當日沒有房間，他們於是在4月21日中午辦理入住，房型為大床房，位置在3樓。

入住後，張先生曾在床上休息，至下午3時半出門逛街，「出門之前還發生了一件怪事，房間的門被人從外面鎖住了，就是那種老式掛鎖，用鑰匙那種，我還是找服務員開的門」。

當晚7時半，他回酒店換衣服出門吃飯，當時就聞到一陣怪味，原本以為是附近麵包店傳出的味道，「因為入住後打開了房間的地暖，加上自己當時也脫了鞋，還以為是自己的腳臭」。出門前，他特意打開房間窗戶通氣，但晚上10時半回到房間後，他發現臭味強烈，隨後向酒店服務員反映，並換房到4樓。

張先生稱，4月22日凌晨約1時半，他被帶到之前入住過的房間，「我驚呆了，好多警察」，後來他才知道房間「死人了」，且屍體藏在床底，「可能是被地暖一烘，氣味就散發出來了」。隨後，張先生前往刑警隊錄口供，當天買機票離開拉薩。

張先生表示，經歷此事後他精神狀態很差，「很害怕，到現在都睡不好，基本上每天凌晨兩三點才能睡著，有一點異動也會馬上驚醒。加上每天還要正常工作，導致整個人的精神狀態不好。」

目前，涉事客棧商家頁面提示該酒店「暫無可預訂房型」。客棧所在轄區派出所一名工作人員表示，後續應該會有警情通報。

值得一提的是，今年4月21日，拉薩市曾發生命案。一名男子在拉薩古藏殊華客棧遇害，兇手在坐火車逃亡期間落網。

5月1日，蘭州鐵路乘警工作人員證實事件，並稱兇手已被送回拉薩警方，但案件細節不便透露。

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文章授權轉載自《香港01》