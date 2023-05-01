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姓「劉」爸替兒子改名竟取這2字 兒子感嘆崩潰尷尬40年：感謝爸媽
父母改名太有「期望」，對孩子未必是好事。大陸有劉姓男子於網上分享，父母幫他取的名字雖然沒有重名，卻令他「尷尬將近40年」──原來父母幫他取名「劉常委」，令他無奈說「感謝爸媽取的名字」。
帖文引來網民熱議，笑言名字「太霸氣」，「口氣太大，不適合考公（公務員）」、「你不當個局長，書記什麼的，對不起父母的期望」；也有網民安慰樓主，「別難過，我高中同學李世民和李治現在過得也很好」。
劉男於小紅書以「感謝爸媽取的名字」發文，指雖然父母替其改的名字沒有重名，但「確實尷尬將近40年」，又感嘆「沒能如您（父母）所願，取名字需謹慎」。
從樓主上載的身份證明文件看到，原來他叫「劉常委」，與大陸常聽到的領導班子「常務委員會（常委）」簡稱「撞名」，難免尷尬。
帖文引來網民熱議，笑言「口氣太大，不適合考公」、「你不當個局長，書記什麼的，對不起父母的期望」。也有不少網民安慰樓主，「我同學叫政委」、「別難過，我高中同學李世民和李治現在過得也很好」、「等你出了社會，人家只會喊你小劉老劉」。
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文章授權轉載自《香港01》
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