姓「凌」怎取名？爺爺替外孫女改名 2字多重含意獲讚：好聽又特別

正所謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，不少新手父母都對為孩子改名感到煩惱，不過近日大陸就有新手媽媽分享父親為女兒改的名字，獲網友大讚好聽之餘，亦非常特別。寶寶姓凌，外祖父為其改名「凌棗」，和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，盼望她往後做事趕早不趕晚，願她生活如紅棗般甜蜜，獲網友大讚名字特別、好聽。

該新手媽媽在小紅書以「外公起的名字」為題發帖，指父親為初生女兒改名為「凌棗」，剛好和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，希望寶寶做事「趕早不趕晚」，能預先有所準備，同時寓意她往後的生活像紅棗一樣甜甜蜜蜜。加上寶寶在早上出生，北方有種棗稱為凌棗（沙棗樹），是長在山野裏，生命力極為頑強，希望她以後像它一樣不易被困難擊倒。

對於外公所改的名字，寄望和寓意並齊，網友就大讚「很特別，好聽」，更有留言猜對外公是性急之人，「感覺外公應該是個急性子」。同樣遇到凌姓人的網友則分享特別的名子，「同學叫凌蘭，簡潔好聽，每次都想到鈴蘭花」、「我們家有個叫凌果，走哪人家都記得她」、「我朋友就直接了，直接叫凌晨」。

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文章授權轉載自《香港01》