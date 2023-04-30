快訊

羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

郭台銘：不管國民黨提名我還是侯友宜 我們會變成最堅強團隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姓「凌」怎取名？爺爺替外孫女改名 2字多重含意獲讚：好聽又特別

香港01／ 桃樂斯
大陸有新手媽分享父親為女兒改名為「凌棗」，和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，盼望她往後做事能提前準備，亦有生活甜蜜之意。圖／小紅書圖片
大陸有新手媽分享父親為女兒改名為「凌棗」，和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，盼望她往後做事能提前準備，亦有生活甜蜜之意。圖／小紅書圖片

正所謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，不少新手父母都對為孩子改名感到煩惱，不過近日大陸就有新手媽媽分享父親為女兒改的名字，獲網友大讚好聽之餘，亦非常特別。寶寶姓凌，外祖父為其改名「凌棗」，和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，盼望她往後做事趕早不趕晚，願她生活如紅棗般甜蜜，獲網友大讚名字特別、好聽。

該新手媽媽在小紅書以「外公起的名字」為題發帖，指父親為初生女兒改名為「凌棗」，剛好和「寧早勿晚」的粵語諧音一樣，希望寶寶做事「趕早不趕晚」，能預先有所準備，同時寓意她往後的生活像紅棗一樣甜甜蜜蜜。加上寶寶在早上出生，北方有種棗稱為凌棗（沙棗樹），是長在山野裏，生命力極為頑強，希望她以後像它一樣不易被困難擊倒。

對於外公所改的名字，寄望和寓意並齊，網友就大讚「很特別，好聽」，更有留言猜對外公是性急之人，「感覺外公應該是個急性子」。同樣遇到凌姓人的網友則分享特別的名子，「同學叫凌蘭，簡潔好聽，每次都想到鈴蘭花」、「我們家有個叫凌果，走哪人家都記得她」、「我朋友就直接了，直接叫凌晨」。

延伸閱讀：

爸幫女兒取名「冬溪」讚好文雅　老婆一聽秒氣炸：想想你姓什麼！

姓「修」爸爸替雙胞胎改名　自以為有文采　老婆一聽嬲到離家出走

文章授權轉載自《香港01》

新手媽媽 小紅書

相關新聞

太像！她扮《黑暗榮耀》朴涎鎮高傲逛街 發下1豪語成真要衝南韓了

南韓第59屆百想藝術大賞28日落幕，其中韓劇《黑暗榮耀》在電視部門獲得最多獎，飾演「文同珢」的宋慧喬憑精湛演技，出道27年終於首奪影后。一名大陸美妝部落客搭上《黑暗榮耀》話題熱潮，仿妝該劇最大反派「朴涎鎮」...

姓「凌」怎取名？爺爺替外孫女改名 2字多重含意獲讚：好聽又特別

正所謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，不少新手父母都對為孩子改名感到煩惱，不過近日大陸就有新手媽媽分享父親為女兒改的名字...

五一長假窮遊 大學生不睡酒店「睡海底撈」

中國「五一假期」出現報復性旅遊潮，不僅景區人潮爆滿、遊客如熾，就連餐廳都一位難求。有民眾在網上發文，連「海底撈」因為睡滿...

大學生買垃圾桶當行李箱 綁上蓋子避免乘客丟垃圾

這行李箱會否太另類？大陸有大學生日前坐高鐵回老家，但他的行李箱卻引來熱議，因為是個大型垃圾桶。他認為垃圾桶價錢實惠又容量大，安檢時解釋一下就順利過X光機，但上車後仍引起乘客關注，要用充電線綁上蓋子，以免有乘客當真垃圾桶用。有網民爆笑稱他的「行李」會否愈行愈多，但有人質疑他純粹是博流量才刻意這樣做。

52歲女吃烤乳豬肚痛不止急救 抽出2000毫升「油漿」撿回一命

廣州一名52歲女子只因進食了幾塊烤乳豬，便開始肚痛不止並一度被送入深切治療部搶救，最終醫生在她的血液中抽出近2000毫升油漿才轉危為安。

行程信息僅10元…跟拍明星「刷關」罰200元 網轟罰太輕

有粉絲追星到機場尾隨跟拍，因涉嫌「刷關」擾亂公共場所秩序，被警方罰款200元（人民幣，下同，約29美元），有網民質疑20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦