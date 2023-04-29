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理科碩士爸被小一數學題「逼瘋」兒脫口1句 網笑瘋：侮辱性極強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名碩士爸爸解小一兒子的數學題，花了10分鐘還是沒有進展，一旁的兒子見狀還貼心問爸爸要不要看答案，讓網友笑翻。 圖／取自抖音
一名碩士爸爸解小一兒子的數學題，花了10分鐘還是沒有進展，一旁的兒子見狀還貼心問爸爸要不要看答案，讓網友笑翻。 圖／取自抖音

有時候教小孩功課不是一件容易的事！最近有一段影片在網路爆紅，有一位理工科碩士畢業的爸爸在解就讀一年及兒子的功課時「大卡關」，他認真的解題，卻10分鐘也寫不出一行字，甚至還急到額頭冒汗，兒子在旁邊見狀，還貼心問爸爸要不要看答案，讓網友笑翻，認為「傷害不大但侮辱性極強」。

綜合陸媒報導，中國湖北一名理工科碩士畢業的爸爸，有一個就讀小一的兒子，他平時就喜歡在網上分享兒子成長的片段，最近，兒子遇到了不懂的數學題目找他求救，他原本信心十足，沒想到接過來解題後，研究了10分鐘仍不知道答案為何，額頭都急到冒出了汗珠。

一旁邊的兒子見狀，還貼心的問，「爸爸你要不要看答案」，但爸爸連聲拒絕「不看不看」，繼續埋頭苦幹的解題，這段影片放上抖音後也爆紅，網友笑翻直呼，「兒子的話侮辱性極強」、「一生要強的的爸爸」、「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「要不要看答案，簡直是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

但也很多人替爸爸說話，「他肯定會做，但是他要用孩子學過的方法來教他，否則他可能早就解出來了」、「個人感覺現在的一到三年級數學題就像玩腦筋急轉彎似的」、「你得用小一水平來想」、「告訴孩子答案不是難事，可難在教育孩子」。

該題數學的題目是「迎奧運，講文明，樹新風」，這9個漢字分別代表1～9這9個不同的數字，當這9個數字放在奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內漢字代表的數字相加起來是13，請你算出一種來。

小一數學題讓碩士爸爸解到冒汗。 圖／取自微博
小一數學題讓碩士爸爸解到冒汗。 圖／取自微博

有網友也公布正確答案「可以把1～9中的的數字，兩個或三個相加等於13的列出來，然後套在不同的漢字裡，用這種最笨的方法就能順利解答出來」。

有網友解出答案。 圖／取自微博
有網友解出答案。 圖／取自微博

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