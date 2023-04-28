瀋陽街道打造景觀路規定招牌「黑底白字」 網友批：殯儀一條街？
大陸媒體《頭條新聞》報導，近日，「瀋陽一街道沿街店舖被統一規定黑底招牌」登上微博熱搜，「黑底白字」招牌引發眾多網友吐槽：「是殯儀一條街嗎？」
網傳多段影片顯示，在瀋陽大東區大東路和大什字街交會處街頭，一處十字路口的沿街商舖招牌全部為「黑底白字」，也有部分店舖招牌以黑灰色磚紋為底。
此前紅遍內地的茶飲品牌「蜜雪冰城」，以標誌性紅白色雪人為招牌，也被迫換成黑底，引發不少網民吐槽：「雪王被迫黑化了」。
該店店員表示，周邊商家店舖都是這樣的招牌，是統一要求的，具體原因不是很清楚，近期會考慮重新更換招牌。
周一（24日），大東區萬泉街道辦事處的工作人員表示，該處打造的是景觀路，是歷史文化街區，沿街店舖基本都是統一規定的招牌風格，去年開始，現在已經成型，具體情況可以諮詢城管部門。
網友在看完報導後，紛紛留言回應「殯儀一條街」、「景觀路還是墓地」、「我不會想去逛的，會勸退的」、「一直不理解這種強制改統一主題招牌的行為，毫無特色，還不如放寬點，只指定招牌的高度，讓招牌的樣式百花齊放，一定程度上也是一種整齊」、「太難看了」、「風水大忌……生意更慘淡了，還影響身體」。
延伸閱讀：
東北首條海底地鐵線路開通 歷時6年建設克服這一「世界性難題」
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言