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瀋陽街道打造景觀路規定招牌「黑底白字」　網友批：殯儀一條街？

香港01／ 撰文：范玉瑩
瀋陽某街道為打造景觀路，規定路招牌需「黑底白字」，網友稱看起來像殯葬一條龍。（圖 / 微博）
瀋陽某街道為打造景觀路，規定路招牌需「黑底白字」，網友稱看起來像殯葬一條龍。（圖 / 微博）

大陸媒體《頭條新聞》報導，近日，「瀋陽一街道沿街店舖被統一規定黑底招牌」登上微博熱搜，「黑底白字」招牌引發眾多網友吐槽：「是殯儀一條街嗎？」

網傳多段影片顯示，在瀋陽大東區大東路和大什字街交會處街頭，一處十字路口的沿街商舖招牌全部為「黑底白字」，也有部分店舖招牌以黑灰色磚紋為底。

此前紅遍內地的茶飲品牌「蜜雪冰城」，以標誌性紅白色雪人為招牌，也被迫換成黑底，引發不少網民吐槽：「雪王被迫黑化了」。

該店店員表示，周邊商家店舖都是這樣的招牌，是統一要求的，具體原因不是很清楚，近期會考慮重新更換招牌。

周一（24日），大東區萬泉街道辦事處的工作人員表示，該處打造的是景觀路，是歷史文化街區，沿街店舖基本都是統一規定的招牌風格，去年開始，現在已經成型，具體情況可以諮詢城管部門。

網友在看完報導後，紛紛留言回應「殯儀一條街」、「景觀路還是墓地」、「我不會想去逛的，會勸退的」、「一直不理解這種強制改統一主題招牌的行為，毫無特色，還不如放寬點，只指定招牌的高度，讓招牌的樣式百花齊放，一定程度上也是一種整齊」、「太難看了」、「風水大忌……生意更慘淡了，還影響身體」。

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文章授權轉載自《香港01》

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