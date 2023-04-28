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女教師求載230公里「肉體抵車資」！備註加1要求更狂 司機秒搶單

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
大陸網路上近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名女幼教（幼兒教育教師）於網上平台叫車，但因為身上沒錢，竟然想「肉體抵車資」。圖／ingimage
大陸網路上近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名女幼教（幼兒教育教師）於網上平台叫車，但因為身上沒錢，竟然想「肉體抵車資」。圖／ingimage

搭車沒錢，竟用「肉體」支付車資？大陸網路上近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名女幼教（幼兒教育教師）於網上平台叫車，但因為身上沒錢，竟然想「肉體抵車資」，更在備註寫明「路上可以讓你X幾次」，推出10秒即吸引超過10名司機搶單，最終被「秒殺」，讓一眾司機大嘆「可惜沒搶到」。

綜合媒體報導，從網上流傳的網約車訂單圖片見到，該女教師出發地點為浙江寧波市餘姚舜凱大酒店，目的地為江蘇蘇州一間幼兒園。根據Google地圖，車程距離約230公里，網約車平台評估後，車費為520.37人民幣（約2300元台幣）。

本來正常不過的訂單，客戶備註一欄才是重點！該女教師表示「身上沒錢付車費」，更提議用「肉體」支付車資，明言「路上可以讓你X幾次，就當車費了，願意就接單哦」。

訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單，而上傳圖片的司機「失敗」飲恨，其App上顯示「訂單已被搶走」。

圖片引來熱議，有司機留言感嘆「可惜沒搶到」，但也有網友質疑真偽，提醒小心有伏，「不怕仙人跳嗎」、「也太明目張膽」、「看起來不單純」、「如果其實是男的怎麼辦？」。

其實大陸也曾發生女子擬用「肉體抵車資」事件。事發2020年，當時一名22歲女子搭的士時想用「肉體付車資」，但司機未有答應，把女子直接送到派出所。最終女子被刑事拘留。

訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單。（網上圖片）
訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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