快訊

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

不輸阿嬌！「醫界王陽明」首曝愛妻正面照 網友驚呆

大學教室內開燈活春宮！長髮女背影誘人 百人圍觀直播還堵人

香港01／ 文‧朱利安
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（網上圖片）
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（網上圖片）

大學是讓人讀書求學的嚴肅園地，教室不該是情侶親熱的地方！大陸社交平台周三（26日）起瘋傳一對大學情侶竟在教室內開燈上演「活春宮」，消息立即驚動大批住宿生，數百人跑到現場在課室遠處「觀戰」，更有人拿出專業相機拍攝和以手機直播分享，造成網上轟動事件。據網上流傳的照片，當男女主角完事想離開課室時，不少學生隨即追上前，希望看清究竟男女主角是誰，場面混亂。目前相關學校則未有應事件。

據大陸傳媒報導，微博自周三便瘋傳聲稱在「四川傳媒學院」拍攝的照片及影片，顯示一處教學大樓內的課室燈火通明，一對男女竟然在深夜上演「活春宮」，由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的住宿生看得一清二楚。

消息很快被傳出去，驚動愈來愈多住宿生前來湊熱鬧，更有人舉着專業的長焦鏡頭相機拍攝，有人則以手機進行網上直播，並旁述着這對情侶每個動作；另外部分人則在同學之間的通訊軟件群組進行即時文字轉播，又紛紛着還未到場的同學快點趕到現場，結果有數百人圍觀該對情侶在課室「激戰」。

網傳教學大樓外的「花生友」為了看清該對情侶的廬山真面目，等到他們完事離開課室時立即追上。微博上更流傳一段過百名學生在校內奔跑影片，聲稱是當時眾人朝該對男女追跑的情況。據報目前校方並未回應事件。

微博上更流傳1段過百名學生在校內奔跑影片，聲稱是當時眾人朝該對男女追跑的情況。（網上圖片）
微博上更流傳1段過百名學生在校內奔跑影片，聲稱是當時眾人朝該對男女追跑的情況。（網上圖片）
另外部分人則在同學之間的通訊軟件群組，進行即時文字轉播。（網上圖片）
另外部分人則在同學之間的通訊軟件群組，進行即時文字轉播。（網上圖片）

延伸閱讀：

學生情侶公園激吻影片瘋傳-雨中激吻伸手入衫-後續咁做更震撼

活春宮片瘋傳-全裸男女40-c躺停車場性交-網民-至少在

文章授權轉載自《香港01》

情侶 直播 面相 社交

相關新聞

大學教室內開燈活春宮！長髮女背影誘人 百人圍觀直播還堵人

大學是讓人讀書求學的嚴肅園地，教室不該是情侶親熱的地方！大陸社交平台周三（26日）起瘋傳一對大學情侶竟在教室內開燈上演「活春宮」，消息立即驚動大批住宿生，數百人跑到現場在課室遠處「觀戰」，更有人拿出專業相機拍攝和以手機直播分享，造成網上轟動事件。

上海爭鮮驚現劇毒「藍環章魚」？店家要求刪文 供應商：有斑點正常

今年初，大陸屢傳有市民在火鍋店、大型超市發現劇毒海洋生物「藍環章魚」的身影。相隔數月後，有網民日前反映，在「爭鮮迴轉壽司」點了一份章魚，但近看發現章魚身上的小黑點有藍環。

霸氣老爸為3歲子砸2700萬建豪華幼兒園 網羨炸：是我爸就好了

父母緊張子女的教育無可厚非，但大陸有1名爸爸卻不是為兒子選間好的學校，而是自己起學校，做法極為霸氣。這位富爸爸為了3歲兒子，在江蘇省豪砸600萬人民幣...

新疆爆發罕見粉紫極光 太陽衝擊波致地球特大「地磁暴」

「整個宇宙將為你閃爍！」是《三體》中的一句經典對白。

公司聚餐實習生「加點一份肉」隔天被開除 網熱議兩重點

在中國大陸，企業員工一起「團建」（team building）聚餐本是增加溝通、增進感情的事，但一名剛進某企業實習生在微...

請病假25年！陸教師退休前夕才知編制被消失 竟要求補發400萬

近日，原黑龍江佳木斯向陽區第十二中學教師姚志榮在請病假廿五年後，於退休前夕才發現，自己的教師編制被「消失」了。 教師立即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦