新疆爆發罕見粉紫極光 太陽衝擊波致地球特大「地磁暴」

「整個宇宙將為你閃爍！」是《三體》中的一句經典對白。

4月24日凌晨2時至早上8時，地球發生了一場特大地磁暴，雖然並不會如三體中所描述的「宇宙閃爍」一樣震撼，但依舊在新疆克拉瑪依引發了絢麗的極光。

《新京報》報導，據國家空間天氣監測預警中心消息，北京時間4月24日2時到8時，發生了Kp指數為8的特大地磁暴。

Kp指數即全球磁場指數，其反映的是每三小時地球磁場活動的情況，數值越大，對應的地磁活動越強。目前磁暴過程仍在進行中，後續仍有可能發生特大磁暴。

據介紹，此次地磁暴由太陽產生的「衝擊波」引發。地磁暴過程是由冕洞高速流和日冕物質拋射共同作用產生的，前者是源自太陽表面大氣，也就是日冕的低密度區域，高速太陽風從這一區域大量飛出；後者日冕物質拋射是典型的太陽爆發，當這些攜帶太陽能量的物質以數百千米每秒的高速飛離太陽表面時，就會形成類似爆炸衝擊波，快速傳遞到太陽系的各處。在它們的共同作用下，地球磁場發生了方向及大小的明顯變化，地磁暴便隨之發生。

報導介紹，磁暴帶來的影響有很多，其中之一就是驅使地球高層大氣微粒運動加劇，最終的結果就是受熱膨脹，向著更高的空間擴散。如此一來，飛行在太空的航天器就要承受較平常更大的飛行阻力。

因此除引發美麗的極光外，此次特大地磁暴過程亦可能造成氣象衛星之一風雲三號G星的軌道降低約560米。而在日常情況下，這一數值要小得多。風雲三號G星是4月16日發射升空的一顆氣象衛星，負責監測降水情況，也被稱為「降水星」。

4月24日發生特大地磁暴，新疆出現絢麗極光。攝影師Jeff拍攝到罕見的極光爆發畫面。圖／取自微博@Jeff的星空之旅 圖為24日地磁活動水平與往日的對比。圖／取自國家空間天氣監測預警中心

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文章授權轉載自《香港01》