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被女顧客摸肌肉！小鮮肉老闆一臉驚恐 走紅後直言：有點不知所措

香港01／ 撰文：許祺安
近日，網傳有女顧客在山東淄博購買鴨貨時突然要求摸老闆肌肉，不少網友質疑做法是否不妥。圖／擷自沸點視頻
近日，網傳有女顧客在山東淄博購買鴨貨時突然要求摸老闆肌肉，不少網友質疑做法是否不妥。圖／擷自沸點視頻

根據大陸媒體《九派新聞》報導，今日（24日），一則「淄博鴨貨小哥被女顧客摸肌肉」衝上大陸熱搜引發熱議，不少網友質疑女顧客做法是否欠妥，而當事人鴨貨小哥伊揚則表示「被摸時很抗拒，有點不知所措」，並希望大家多多關注他做的鴨貨，支持生意。

影片中，一名女遊客拿著手機拍攝，向小哥詢問能否摸摸後，直接上手摸了摸小哥胳膊上的肌肉，而畫面中小哥的反應看起來十分抗拒惶恐。

影片發出後，不少網友質疑女顧客的做法是否欠妥：「看得出對方不是很情願啊，為什麼還要上手」、「確實不禮貌，不管男生女生，都應受到尊重」、「不太合適，表情明顯是害怕了」。

而當事人鴨貨小哥伊揚則表示：「當時大腦一片空白，很惶恐」，更直言自己「內心是抗拒的，甚至有些不知所措。」他同時表示，自己比較「社恐」（社交恐懼症），當時心中也有點恐慌，但希望網友不要網暴這名女生，「不要再網暴她了，對她生活造成困擾，她可能也知道錯了。」

而對於在網絡走紅一事，伊揚呼籲大家不要太關注他個人，他的鴨貨做的也很好吃。他表示，兩年前，他花費20萬人民幣（約新台幣88萬），開了現在這家衢州鴨貨店，這也是他第一次創業。自己走紅後，店裏的生意好多了，沒有遊客的支持就沒有現在的自己，歡迎大家來淄博。

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文章授權轉載自《香港01》

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