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女同事意外走光！男憂提醒被當變態 網掀論戰勸他「別開口」

香港01／ 撰文：夏洛特
一名男網友表示意外見到女同事上衣走光，露出打底衣物，不知如何開口提醒。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名男網友表示意外見到女同事上衣走光，露出打底衣物，不知如何開口提醒。 情境示意圖。圖／Ingimage

隨著夏天將至，天氣漸升溫，衣衫漸薄，令人尷尬的場景有時會發生。日前一名香港男性發文，稱發現公司有女同事襯衫扣鬆開，不慎露出春光，雖然內有墊底，仍令人尷尬得「無法直視」。他有意提醒對方「曝光」，卻怕被當成「變態」，故發文詢問「怎麼提醒她曝光會比較好？」。網友意見兩極，有人建議該名網友大方開口，「對得起天地良心，沒有偷看就直接說，除非你心虛」，也有人反對開口，認為「獨善其身」比較好，「當不知道，你開口，她說你偷看就麻煩」。

該名香港男性在香港討論區以「怎樣善意提醒女同事曝光？」為題發文，稱其公司女員工不多，他與女同事們也不相熟，惟日前發現有位穿襯衫的女同事胸前鈕扣鬆開，意外露出墊底衣物，「她走路不小心讓我看到」。香港男性有意提醒對方，但又怕尷尬，想找女同事幫忙提醒，又擔心被誤會「看見別人走光還到處講」，可能會被當成「變態的人」，不知怎麼用合適的方法提醒對方。

貼文引起網友兩派激辯，大部分人都認為男生遇到這類事情多是「有理說不清」，建議原PO不要多事，「裝作看不到算了」、「別多事！」、「當看不到！」、「男人千萬不要吭聲，到時候她硬說你看她」。

不過，有人建議原PO直接提醒對方，或者找女同事幫忙，「大大方方說她鈕扣鬆了，裡面又不是真空，你又看不到什麼，有什麼好尷尬的？」、「想提直接提，不要偷偷摸摸，搞不好她都以為你在偷看」、「叫其他女同事跟她說」、「我曾經叫一個女同事提醒另一位女同事，提醒她裙子弄髒了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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