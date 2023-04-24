尷尬婚禮！新娘新郎沒到場 父母致詞20秒即開酒席、原因心酸絕了

這個婚禮也太尷尬了吧？河南焦作市近日有一對新人舉行婚禮，然而過程相當離奇──新郎和新娘竟然都沒有出現，而新娘父母則「臨危受命」，走上台尷尬地致辭約20秒後，便即時下台開席。而新人缺席的理由相當心酸，據出席婚宴鄰居表示，新娘因在北京剛升職，導致未能出席婚禮，直言「這是我第一次參加這樣的婚禮」。

事件引來網友熱議，雖然未知新郎因何缺席，但婚姻大事一對新人不在場仍照常舉辦，可能與金錢有關，指女方拚事業恐要犧性家庭，也是生活的心酸事。有人留言指嘲諷「辦酒席新人不出席也是絕了」、「我覺得這樣的婚禮也是不對的，非常不尊重人」；但有人則支持這種「極速簡約婚禮」，「羨慕，支持」、「這不挺好的，不耽誤大家吃飯時間」。

綜合媒體報導，事發4月19日，該場離奇又尷尬的婚禮於河南焦作市舉行，現場只播放了新人照片，並由新娘父母簡單致辭20秒後便開席，相當「極速簡約」。

從現場影片見到，台下坐了一個個賓客，台上大螢幕播放着新人照片，未見新人，而新娘父母致辭20秒後便鞠躬下台。影片背景則有旁白說：「我在參加一種很新的婚禮，這是新娘的父母，致辭20秒，祝大家吃好喝好。新娘新郎此時正在北京搬磚，不用出席自己的婚禮，這樣的婚禮，哪個年輕人不羨慕？」

拍攝者田女士表示，原本參加鄰居女兒婚禮，到場後才知道新人不出席。她又說，由於新娘在北京剛升職，所以沒有回來出席婚禮，「父母在這邊簡單的辦了一個婚宴，螢幕上放一些她們的照片，她父母說了20秒話，就開始吃了，這是我第一次參加這樣的婚禮」。

至於新郎缺席原因，影片則未有透露。

影片引來網友熱議，「我覺得這樣的婚禮也是不對的，非常不尊重人」、「我覺得這個婚禮也太敷衍了吧」、「辦酒席新人不出席也是絕了」、「沒有新人的婚禮不遺憾嗎」。也有網友表示支持這種「極速簡約婚禮」，「我喜歡這種酒席，可以安心吃飯，不用看那些無聊的儀式」、「我覺得不錯，那種舉行儀式的也沒人看，還耽誤吃飯，等得急死了，還花錢」、「羨慕，支持」。

另有網友估計心酸原因，「這種酒席基本要提前1至2個月定，甚至是半年、一年，要是臨到期，人家確實沒法到，也沒辦法，請帖發出去，酒席定了錢也給了，還能退不成？」。亦有人指如果新娘是因升職而未能出席婚禮，或者為了拚事業而要犧性婚姻家庭，相信生活也不容易。

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文章授權轉載自《香港01》