少女睡醒驚見額頭長「黑色鹿角」！網笑：炭治郎是你？

紋身是許多人想做又不敢做的事，一來怕後悔，二來也怕被家人反對，除此之外，原來還可能要擔心「褪色」的危機！最近一名女生在社交平台上發文，表示自己某天前往了「紋身」，但在一覺醒來後發現圖案竟轉移至自己的額頭上，令她大感崩潰！

該位大陸女生在社交平台上發文，指自己最近前往了「紋身」，然而她進行的不是真正的紋身，只是街上擺攤的那一種紋噴（紋身噴霧）。她在臂上紋上了一位長著2隻鹿角的女孩，在進行紋噴時，她還特意問師傅「這玩意褪不褪色，會不會印在別的地方上」，後來對方回應不會，她才感到放心。

一名女生某天前往「紋身」，是一個鹿角女孩的圖案。小紅書圖片

誰料翌日睡醒後，她起床驚覺自己額頭長了一個「黑色鹿角」，成為了那位「真正長了鹿角的女孩」，而且在她多次嘗試洗去時都失敗，令她大嘆「遮瑕也蓋不住」、「嗚嗚嗚嗚怎麼能把這印子弄掉啊，我都不敢出門了，怕風給我把瀏海吹飛起來」。她後來透露是因為在睡覺時有點熱，就把手臂抬起放了在額頭上了，在起床時才驚覺額頭被染色，因此跪求廣大網友們提供辦法以「拔掉頭上的鹿角」。

雖然原po遭遇十分可憐，但是卻引起網友瘋狂爆笑，笑指「你跟別人說你是神女，有法力的」、「炭治郎？（鬼滅之刃）」、「用紅色眼影描一下，假裝你學會呼吸術能殺鬼了」、「別人問你就說跟哈利波特道理差不多。一夜之間就有了」、「葛來分多加10分！！」後來也有網友表示曾經遇過同樣的問題，「你情況比我好，我直接印在臉上，還有兩天就開學」、「我手上印了個符，結果轉印到腦門上了」，有人教她用卸妝膏、酒精貼、風油精、熱毛巾等嘗試擦掉。

得到網友的熱情解答後，原po即時採用不同的方法試圖「脫角」，惟她後來表示脫角失敗，無奈地稱「酒精、卸妝油、卸妝膏、沐浴鹽、搓澡巾、遮瑕（遮不住）、牙膏、白醋，家裡有的大家說的能試的都試過啦，印頭上的弄不掉的，這種印上去的只能等它自己慢慢掉了」，更笑指她不小心地也將鹿角印了在男朋友的手臂上，一起「共患難」。

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文章授權轉載自《香港01》