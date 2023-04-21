快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸女長痔瘡網購藥品塞肛 左眼流膿失明慘被摘除

聯合新聞網／ 綜合報導
陸女長痔瘡沒就醫的後果相當嚴重。示意圖／Ingimage
陸女長痔瘡沒就醫的後果相當嚴重。示意圖／Ingimage

現代人工作經常久坐，不少人飽受痔瘡困擾。大陸湖南湘西一名夏姓女子近年飽受痔瘡之苦，今年2月痔瘡復發，但她只有網購藥物、沒有就醫，最後細菌在眼部生長繁殖，導致她左眼失明並被摘除。

根據新浪報導，夏女今年2月痔瘡復發，她在網上購買治療藥物塞肛，但病情不但沒有好轉，甚至更加嚴重，此外，連她的左眼都出現腫脹、睜眼困難的情況，本以為是熬夜導致眼睛不適，直到左眼分泌物增加、流膿、視力模糊，她才到醫院就醫。

醫院近一步檢查確診為膿毒症、左眼眼內炎伴眼球穿孔、肺膿腫，經過一番治療後，夏女仍不幸失明，最終只好摘除左眼球，她後悔萬分的表示，「沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院來治療的」。

感染科主任陳海鷗解釋，根據病史並結合檢查檢驗結果，夏女士的眼膿腫、肺膿腫來源於痔瘡，這是因為痔瘡發作後，內痔曲張的血管壁破裂出血，細菌通過破損口入血四處播散導致膿毒血症，細菌在眼部和肺部生長繁殖引起眼膿腫和肺膿腫。

細菌感染是膿毒症的主要病因，當患者出現感染或疑似感染症狀時，要到正規的醫院檢查並進行積極且規範的治療，減少其進展為膿毒症的風險，對於患有痔瘡的患者，當出現痔瘡發作時，不要盲目用藥，而應該正規就醫，以免出現不可挽回的後果。

痔瘡 視力 失明

延伸閱讀

寶寶攝影機傳出「成年男子喊媽媽」 消費者嚇壞：立刻拔插頭

被狗咬到腳趾見骨 他檢查後超感謝：幫我發現這疾病

影／外送披薩見警匪追逐 他出腳絆倒嫌犯成功助警方逮人

恐怖儀式！印度夫妻疑似為獻祭用斷頭台「自斷頭」

相關新聞

買西瓜驚變「椰菜」！「兇手」原來是牠 瓜主無奈：被咬1000多口

西瓜也懂得變身？大陸近日流傳多張爆笑照片，有人買了多個西瓜回家後放在地上，詎料其後出門再歸家時，有個西瓜變成椰菜（高麗菜）的樣子。原來「兇手」是家中飼養的兔子，牠趁主人不在時啃西瓜，啃掉了綠色外皮，卻始終未啃到瓜肉，網友笑言十分同情兔子，「瓜肉絲毫未傷」、「兔子：還要多遠才能進入你的心」。

向老闆反映「麵不好吃」老公嫌丟臉起身走 人妻失控崩潰片惹熱議

近日，大陸一段「女生因為吃麵崩潰」影片在網上瘋傳。事源大陸有夫妻到小餐館吃麵，等了半小時後才上桌。妻子發現麵條已經糊了，而且有股魚腥味及餿味，嚐了一口覺得不好吃，想向老闆反映意見。

陸女長痔瘡網購藥品塞肛 左眼流膿失明慘被摘除

現代人工作經常久坐，不少人飽受痔瘡困擾。大陸湖南湘西一名夏姓女子近年飽受痔瘡之苦，今年2月痔瘡復發，但她只有網購藥物、沒有就醫，最後細菌在眼部生長繁殖，導致她左眼失明並被摘除。

耍女網友！他帶妹餐廳吃4500元逃單 被抓辯稱懲「拜金女」

為了在網上衝粉絲量、賺打賞，武漢一男子利用網民好奇「奔現女網友」心理，直播將女網友帶到餐館消費上千後逃單，他還以懲治「拜...

大疊考卷掉計程車上！糊塗老師發文求助：不想學生承受我犯的錯

可能是本年度最嚴重的遺失物品事件？有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。該老師稱，一旦未能找回試卷，學生們或要全級重考，因而急切希望尋回，直言「我不想這些小朋友要承受我犯的錯 」 。網友看過貼文也感關注，紛紛留言及代為轉發，祝福樓主儘快尋回，讓學生不需重考，惟至今晨（20日）貼文仍未有更新已找回失物的消息。

對孩子知多少？杭州小學10考題 40％爸爸不及格

杭州澎博小學有一場不一樣的考試，考題只有10題，詢問的是自家孩子喜歡的科目、老師同學等資訊。二年級的家長「爸爸」們參加考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦