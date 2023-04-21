陸女長痔瘡網購藥品塞肛 左眼流膿失明慘被摘除

現代人工作經常久坐，不少人飽受痔瘡困擾。大陸湖南湘西一名夏姓女子近年飽受痔瘡之苦，今年2月痔瘡復發，但她只有網購藥物、沒有就醫，最後細菌在眼部生長繁殖，導致她左眼失明並被摘除。

根據新浪報導，夏女今年2月痔瘡復發，她在網上購買治療藥物塞肛，但病情不但沒有好轉，甚至更加嚴重，此外，連她的左眼都出現腫脹、睜眼困難的情況，本以為是熬夜導致眼睛不適，直到左眼分泌物增加、流膿、視力模糊，她才到醫院就醫。

醫院近一步檢查確診為膿毒症、左眼眼內炎伴眼球穿孔、肺膿腫，經過一番治療後，夏女仍不幸失明，最終只好摘除左眼球，她後悔萬分的表示，「沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院來治療的」。

感染科主任陳海鷗解釋，根據病史並結合檢查檢驗結果，夏女士的眼膿腫、肺膿腫來源於痔瘡，這是因為痔瘡發作後，內痔曲張的血管壁破裂出血，細菌通過破損口入血四處播散導致膿毒血症，細菌在眼部和肺部生長繁殖引起眼膿腫和肺膿腫。

細菌感染是膿毒症的主要病因，當患者出現感染或疑似感染症狀時，要到正規的醫院檢查並進行積極且規範的治療，減少其進展為膿毒症的風險，對於患有痔瘡的患者，當出現痔瘡發作時，不要盲目用藥，而應該正規就醫，以免出現不可挽回的後果。