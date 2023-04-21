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買西瓜驚變「椰菜」！「兇手」原來是牠 瓜主無奈：被咬1000多口

香港01／ 撰文：謝茜嘉
大陸近日流傳多張爆笑照片，有兔子趁主人不在時啃西瓜，並啃掉了綠色外皮。（微博圖片）
大陸近日流傳多張爆笑照片，有兔子趁主人不在時啃西瓜，並啃掉了綠色外皮。（微博圖片）

西瓜也懂得變身？大陸近日流傳多張爆笑照片，有人買了多個西瓜回家後放在地上，詎料其後出門再歸家時，有個西瓜變成椰菜（高麗菜）的樣子。原來「兇手」是家中飼養的兔子，牠趁主人不在時啃西瓜，啃掉了綠色外皮，卻始終未啃到瓜肉，網友笑言十分同情兔子，「瓜肉絲毫未傷」、「兔子：還要多遠才能進入你的心」。

微博博主「阿呆與瓜」近日轉載多張照片，網友「覓鯨」的兔子主人無奈說道，「昨晚回來晚了，西瓜被兔子咬了1000多口」。從照片可見，5個西瓜包在網袋內，另1個放在網袋外的西瓜被啃掉大部份綠色外皮，露出不平坦的白色瓜皮，還從中間裂開了少許。另一張照片見到，兔子未有理會主人既崩潰又無奈，繼續悠然啃食蔬菜。

網友笑言，「你不說我以為是顆包菜」、「再讓牠啃會連切都省了」、「這是一個只愛皮不愛餡兒的兔子」、「兔子：信我，這瓜不甜」、「兔兔說：主人，我把好吃的留給你了」。有網友替兔子可憐，笑說「一千多口都沒吃到瓤」、「結果啥也沒吃到，好可憐」、「兔子開始懷疑人生了」。

西瓜被啃掉大部份綠色外皮，露出不平坦的白色瓜皮。（微博圖片）
西瓜被啃掉大部份綠色外皮，露出不平坦的白色瓜皮。（微博圖片）

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文章授權轉載自香港01》

西瓜 香港 兔兔

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