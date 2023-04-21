買西瓜驚變「椰菜」！「兇手」原來是牠 瓜主無奈：被咬1000多口

可能是本年度最嚴重的遺失物品事件？有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。該老師稱，一旦未能找回試卷，學生們或要全級重考，因而急切希望尋回，直言「我不想這些小朋友要承受我犯的錯 」 。網友看過貼文也感關注，紛紛留言及代為轉發，祝福樓主儘快尋回，讓學生不需重考，惟至今晨（20日）貼文仍未有更新已找回失物的消息。

2023-04-20 18:47