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向老闆反映「麵不好吃」老公嫌丟臉起身走 人妻失控崩潰片惹熱議

香港01／ 撰文：夏洛特
大陸一段「女生因為吃麵崩潰」影片在網上瘋傳，女子認為麵條送過來時就糊了，而且有股魚腥味，因此想向老闆反映，卻遭丈夫嫌棄，於是在車內崩潰大哭。（網上影片截圖）
大陸一段「女生因為吃麵崩潰」影片在網上瘋傳，女子認為麵條送過來時就糊了，而且有股魚腥味，因此想向老闆反映，卻遭丈夫嫌棄，於是在車內崩潰大哭。（網上影片截圖）

近日，大陸一段「女生因為吃麵崩潰」影片在網上瘋傳。事源大陸有夫妻到小餐館吃麵，等了半小時後才上桌。妻子發現麵條已經糊了，而且有股魚腥味及餿味，嚐了一口覺得不好吃，想向老闆反映意見。不料丈夫覺得丟臉，站起來轉身就走。回到車上後，兩人發生爭吵，丈夫將妻子崩潰大哭、破口大罵的樣子拍下來，分享到網上，引起網民熱議。不少網民同情女子，認為麵有問題向店家反映無錯，但丈夫卻不理解，甚至在她氣哭時拍她醜態，「不是說便宜就可以隨便」、「你自己想想，你在講道理，對象卻拿着手機懟臉拍，誰不崩潰啊」。

綜合內媒報道，女子當時和丈夫到小餐館吃麵，她叫了碗15元（約17港元）的麵，不過他們等了足足半小時後麵才送到。其間，女子並無不耐，即使比他們晚點餐的人都已經開始用餐，她也沒有催促，只是提醒老闆一句。到餐點上桌後，她還向老闆道謝，不料她發現「面是坨的是有股魚腥味的、是餿的」，吃了一口後認為老闆做得不好吃，就跟丈夫表示她想跟老闆說一聲。沒想到就在她反映時，丈夫嫌她丟臉，轉頭就走。

上車後，他們重提此事，女子嘗試與丈夫理論，但丈夫卻不停打斷她，還一直說她「（為了）15元的麵斤斤計較」，於是發生爭吵，而丈夫拿起手機對着她的面部拍攝，令她不快，最終情緒崩潰，在車上指着丈夫破口大罵。

網上流傳的影片可見，女子一開始不想搭理丈夫，在車上低頭用手機，但丈夫不依不饒，於是她伸手拍打丈夫手機叫他「滾」。丈夫說「他做的好吃會開那個小餐館嗎」，女子崩潰痛哭解釋事件與餐館大小、價格、等候時間無關，只是「做得不好吃」所以才想提點一下，也沒有脾氣不好。但丈夫並沒安撫她的情緒，而且不時打斷她並表示「反映沒必要」、「我怕你去跟別人發火」。

女子強調不曾對店家發火，現時情緒崩潰是因為丈夫嫌自己丟臉，在餐館轉頭就走，「你展屁股就說我不吃我走了」。女子氣得直掉淚，而丈夫卻一直用手機對着她的臉拍攝她大哭的樣子。

然而網上有部份轉發影片只出現了事件前段，女子對丈夫說「你滾」及用手拍開丈夫手機的片段，導致不少網民罵她「瘋子」，「為了十幾塊錢的麵打老公也是絕了」、「上來就動手看來還是慣的」、「這女的神經病，幸好丈夫攔着」。

事件醞釀了數日，甚至登上了微博熱搜榜，女子事後透過影片回應，她在餐廳內並未發生爭吵，也沒有影響到任何顧客，之所以在車上崩潰生氣，不是因為麵的事情，而是丈夫嫌自己丟人。

雖然也有部份網民贊同女子丈夫，覺得她小題大做，「有必要理論嗎？生活中，情緒穩定很重要」、「十幾塊就算了，沒臉沒皮跟人吵」，但不少網民看過原片都認為女子很可憐，是被不理解自己的丈夫「逼瘋」，「老婆哭成這樣還懟臉拍，離了吧」、「把人逼瘋然後笑話別人瘋」、「這男的以為老婆不正常，卻不知道全世界都覺得他不正常」、「都這樣了，對方捧着手機拍視頻？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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