快訊

直播／全部系統亮綠燈！星艦再試射前夕 馬斯克稱準備好了

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

生猛！city'super買麵包驚見「大隻活蟑螂」港男喊中招 超市這樣回應

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
有香港男性於網上發文表示，日前在中環國際金融中心連鎖超市city'super購買了一個麵包，赫然發現包裝內有只活生生的蟑螂。（facebook群組「中伏飲食報料區」影片截圖）
有香港男性於網上發文表示，日前在中環國際金融中心連鎖超市city'super購買了一個麵包，赫然發現包裝內有只活生生的蟑螂。（facebook群組「中伏飲食報料區」影片截圖）

麵包附贈蟑螂？有香港男性於網上發文表示，日前在中環國際金融中心（ IFC ）連鎖超市city'super購買了一個麵包，當他準備打開進食時，赫然發現包裝內有只活生生的蟑螂正在包面走動，不禁大呼「中招」。

city'super回復《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時沒有發現任何異樣。

該香港男性於facebook群組「中伏飲食報料區」發佈2段短片，他隔著透明包裝拍攝麵包，可明顯看到包面上有隻大蟑螂正走動，令人瞬間毫無食慾。香港男性指出，購買時並沒察覺麵包有異，至欲打開進食時才發現大蟑螂，又強調購買后並沒有打開包裝，「由一個店員用繩子包好之後都沒開過」。

網友直言事件「大瘋」，紛紛大呼「很大只，好害怕」、「隱藏蟑螂包定死而復生包，很恐怖」，又笑言「一顆葡萄乾會動的」、「還會動，證明還很新鮮」。有線民呼籲樓主儘快投訴，「把這條片發去他們辦公樓投訴吧」 、 「有沒有報食環署？」 。

city'super回復《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時沒有發現任何異樣。city'super又說，希望能與有關顧客聯絡以瞭解更多資訊，避免同類事件發生，保障顧客的健康安全及用餐體驗。

延伸閱讀：

微博瘋傳用3張濕紙巾輕鬆殺蟑螂 網友實測很有用卻暗藏後顧之憂

帶走薄餅吃一半驚見疑似「爛牙」港女呻沒胃口食店地回應

文章授權轉載自《香港01》

麵包 蟑螂

相關新聞

大疊考卷掉計程車上！糊塗老師發文求助：不想學生承受我犯的錯

可能是本年度最嚴重的遺失物品事件？有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。該老師稱，一旦未能找回試卷，學生們或要全級重考，因而急切希望尋回，直言「我不想這些小朋友要承受我犯的錯 」 。網友看過貼文也感關注，紛紛留言及代為轉發，祝福樓主儘快尋回，讓學生不需重考，惟至今晨（20日）貼文仍未有更新已找回失物的消息。

對孩子知多少？杭州小學10考題 40％爸爸不及格

杭州澎博小學有一場不一樣的考試，考題只有10題，詢問的是自家孩子喜歡的科目、老師同學等資訊。二年級的家長「爸爸」們參加考...

舌戰影片瘋傳！她不滿小黃無折扣 遭司機連爆粗口回嗆

計程車司機及乘客態度不時發生爭執，香港網路近日瘋傳1段影片，看到有中年港女乘計程車到達目的地後，問司機是否有折扣，司機回應「按表收費」後車廂氣氛緊張，雙方開始互罵譏諷，期間司機夾雜粗口，女子則放下車錢下車，但不忘回罵「留著給你自己（看病）！」司機氣得以連串粗口「送客」...

女童練舞損脊髓癱瘓 忍痛復健3年破「一世坐輪椅」斷言

3年前，未滿6歲的藝曈練舞時令脊髓受損，癱瘓在床，但她未有放棄，更安慰父母「你放心，我肯定能站起來的」。出院後，藝曈一直堅持康復訓練，如今不但能站立...

貪官「美容腐敗」偕妻砸1360萬整容 網酸：沒看出成效

被「美容腐敗」撂倒的官員再添一人。日前，青海省曾經擔任縣級市市委書記的廳官孔祥輝獲刑。在紀檢監察部門此前公開的問題通報中...

買春遇掃黃 男懶理警破門反「加速運動」理由太奇葩

大陸警方成功搗破當地一個賣淫集團，連同嫖客在內，共拘捕20餘人。當時警方留意到有賣淫集團以旅館為據點進行非法性交易，於是突擊搜查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦