生猛！city'super買麵包驚見「大隻活蟑螂」港男喊中招 超市這樣回應
買麵包附贈蟑螂？有香港男性於網上發文表示，日前在中環國際金融中心（ IFC ）連鎖超市city'super購買了一個麵包，當他準備打開進食時，赫然發現包裝內有只活生生的蟑螂正在包面走動，不禁大呼「中招」。
city'super回復《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時沒有發現任何異樣。
該香港男性於facebook群組「中伏飲食報料區」發佈2段短片，他隔著透明包裝拍攝麵包，可明顯看到包面上有隻大蟑螂正走動，令人瞬間毫無食慾。香港男性指出，購買時並沒察覺麵包有異，至欲打開進食時才發現大蟑螂，又強調購買后並沒有打開包裝，「由一個店員用繩子包好之後都沒開過」。
網友直言事件「大瘋」，紛紛大呼「很大只，好害怕」、「隱藏蟑螂包定死而復生包，很恐怖」，又笑言「一顆葡萄乾會動的」、「還會動，證明還很新鮮」。有線民呼籲樓主儘快投訴，「把這條片發去他們辦公樓投訴吧」 、 「有沒有報食環署？」 。
city'super回復《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時沒有發現任何異樣。city'super又說，希望能與有關顧客聯絡以瞭解更多資訊，避免同類事件發生，保障顧客的健康安全及用餐體驗。
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文章授權轉載自《香港01》
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