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大疊考卷掉計程車上！糊塗老師發文求助：不想學生承受我犯的錯

香港01／ 撰文： 安祖娜
有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。情境示意圖。圖／Ingimage
有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。情境示意圖。圖／Ingimage

可能是本年度最嚴重的遺失物品事件？有學校老師網上發文求助，稱昨晚（ 19日）乘坐計程車從紅磡前往九龍灣，下車時不慎遺下1個紙袋，裡面放有大疊學生試卷。該老師稱，一旦未能找回試卷，學生們或要全級重考，因而急切希望尋回，直言「我不想這些小朋友要承受我犯的錯 」 。網友看過貼文也感關注，紛紛留言及代為轉發，祝福樓主儘快尋回，讓學生不需重考，但是至今晨（20日）貼文仍未有更新已找回失物的消息。

「跪求大家相助！」該名自稱「懵小姐」的學校老師於facebook群組發文，稱昨晚（ 19日）於紅磡萬國殯儀館搭乘1輛市區計程車（紅的），前往九龍灣其士商業中心，下車時不小心遺下1個棕紅色紙袋，「裡面裝著一大疊學生的考試試卷，試卷封面有學校名，還有一本2023記事本，一本書，成袋化妝品，和零零星星幾支筆」。

該老師表示，袋內最重要的是學生的試卷，即使其他物品未能尋回也不介意，稱若未能尋回試卷，學生也會受牽連，「如果考試試卷不見了，要全級再考過！我不想小朋友要承受我犯的錯」。她續指，發現遺失試卷後已即時聯絡計程車台，但整晚也沒有消息，只好在網上發文，希望有好心司機或乘客發現失物後能夠聯絡她，「估計裡面完全沒有值錢的東西，沒有人會故意偷的」。

該老師表示，袋內最重要的是學生試卷，即使其他物品未能尋回也不介意，稱若未能尋回試卷，學生就須重考。情境示意圖。圖／Ingimage
該老師表示，袋內最重要的是學生試卷，即使其他物品未能尋回也不介意，稱若未能尋回試卷，學生就須重考。情境示意圖。圖／Ingimage

網友看過貼文也感關注，形容是本年最嚴重的遺失物品事件，紛紛留言祝福老師能尋回，又呼籲若有計程車司機或乘客拿到試卷，能交回相關學校，讓學生們不用重考，「人誰無過，每人都有大頭蝦（意指粗心）的時候，希望儘快找回，不用小朋友重考了」、「希望找只剩，這個真的是今年最嚴重的不見嘢事故，或者那位司機會好心地交去給學校，希望班學生不用再考過，老師也可以平安度過」。

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文章授權轉載自《香港01》

計程車 試卷

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