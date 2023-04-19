舌戰影片瘋傳！她不滿小黃無折扣 遭司機連爆粗口回嗆

女乘客下車後，司機繼續怒駡。（圖擷自計程車司機資訊網Taxi影片）

有網友在facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」以「今天（時）今天的乘客，今時今日的司機」為題，上傳該段47秒「車CAM （行車記錄器）」影片。

影片畫面顯示是在週一（4月17日）早上近10點半拍攝，看到計程車到達目的地後，女乘客問司機是否有折扣，司機喊出「嚇」的驚訝聲，女乘客疑惑是否自己有問題，追問「我照原價嗎？」司機回諷「你看清楚好嗎？當然跟表收費了姐姐。（女乘客：哪裡有寫？）哪裡有寫？你打電話照法例要求都是跟表收費了」。

女乘客舌戰計程車司機過程逐格看 ▼ ▼ ▼

女乘客不滿司機回應，放下車錢回嗆「行了，我記住你了，很簡單，多給你幾塊」，之後下車。不過司機沒有閉嘴，更以髒話怒駡「你去看病啊！看看你敢不敢說折扣啊」，女子不甘示弱，下車時1句回擊「留著給你自己（看病）！留著給你自己看。」司機被激怒後狂說髒話怒駡「折給你啊，沒良心啊你」。

女乘客下車後，司機繼續怒駡。（圖擷自計程車司機資訊網Taxi影片）

影片至此結束，有網友看後批評女乘客態度，「明擺著是外國人 」、「這女態度有問題 」、「客人不是最大」。也有大批網友指責司機態度同樣惡劣，「欣賞你堅持原價，很可能家庭主婦的確是看錯原價，但你的EQ也不用這麼低嘛、「人家開始都很客氣問你從哪裡看，是你的態度有問題，還要說什麼看病」、「EQ很低」、「計程車司機的形象讓你破壞了」、「說粗話就不用了」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第45條「司機的一般操守」，公共巴士、公共小巴或計程車司機須有禮貌及守規矩，違者可處最高5000元（約新台幣2萬）罰款及監禁6個月。另根據第46條「乘客的一般行為」，乘客不得使用不良或冒犯語言或作出不守規矩行為，違者同樣可處最高5000元罰款及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》