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買春遇掃黃 男懶理警破門反「加速運動」理由太奇葩

香港01／ 撰文：夏洛特
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

河南警方成功搗破當地一個賣淫集團，連同嫖客在內，共拘捕20餘人。當時警方留意到有賣淫集團以旅館為據點進行非法性交易，於是突擊搜查。其間，有1名嫖客因為不捨得嫖資，在警方破門後還不停止「運動」，反而加速試圖「完成交易」，最終遭警方制止。事件引起網民關注，不少人都對嫖客的「堅持」感到難以置信。而事實上，該案件發生於2020年，只是最近再度成為熱話，卻被誤傳成河南警方「近日出動」。

綜合大陸媒體報導，案件其實發生於2020年，河南警方響應「掃黃打非」工作，對當地酒店、旅館、娛樂場所等進行排查，發現其中一間城中村旅館有可疑。雖然旅館掛着「暫停營業」牌子，但卻經常有人出入。在搜集了一系列證據後，警方於11月5日進行突擊檢查。他們先制服1樓接待人員，然後層層排查。

到了3樓，警員發現旅館房間全關上，而且房內有古怪動靜，於是破門而入，發現每個房間中都有男女正在從事非法性交易。而其中一位男嫖客令警員大吃一驚，因為他在見到警方破門後，並沒有停止「運動」，反而加快速度。原來男子認為嫖資已付，不能退回，故不願停下，直至警員喝斥才停止，還不悅表示「我已經付了50塊錢（人民幣）」（約220元新台幣）。

最終，連同嫖客在內，警方共拘捕20多人，全部被帶到警局問話。經審訊得知，旅館與賣淫人員合作，旅館收取租金及負責把風。事後警方表示被捕人士都會受到法律制裁，又想藉事件警惕民眾不要為了一時歡愉或利益而參與賣淫嫖娼，以免受牢獄之災。

在2年多後的今天，事件再度登上熱搜榜。不少人轉載事件，「嫖客的執着精神」亦成為關注點，有網民打趣表示「爭分奪秒，一秒鐘都不浪費」、「交易既已啟動，則履行到底」、「這就叫堅持不懈」。

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文章授權轉載自《香港01》

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