男子到前女友公司前「跪求」復合 一跪20小時引圍觀熱議

中國四川一名男子帶著鮮花到前女友公司下跪求復合，這一跪就是20小時，引發網友熱議。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在3月29日，這名身穿綠色外套的男子帶著一束鮮花到女方公司門口求復合。這件事情還引來當地警方關切，警方獲報到現場多次調解，男子都不肯離開。目擊者表示，這段時間有不少人來勸他離開，但男子心意已決，就是一直跪在門口，即使當時下著雨，男子還是從下午1點跪到隔天早上10點才肯離開。

男子告訴警方，女友幾天前提出分手，他希望帶著鮮花來求女友原諒，想跟女友復合。男子非常堅持，就連警方勸他離開，他都回應員警「如果我跪在這裡不犯法，就讓我繼續跪在這裡吧」。

看似癡情浪漫的舉動，卻引來不少網友撻伐批評，因為網友都認為男子的做法太極端了。有網友就說：「對於已經不喜歡的人來說，這樣真的很困擾」，也有人說「我感動嗎？這不是愛，是道德綁架啊！」除此之外也有人勸女子千萬不要跟前男友復合，「妳要是心軟復合，將來這件事就會成為要妳命的導火線，太可怕了！」