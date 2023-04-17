「需要一個新老闆帶我們！」陸企貼超狂徵人啟事 扯出拖欠薪資內幕

招聘員工並非新鮮事，但員工集體招聘老闆則很少見。根據大陸媒體《極目新聞》報導，4月14日，四川成都有公司發布招聘公告稱，老闆已經跑路，希望招聘一位老闆，並給出高薪。4月16日，該公司員工表示，該行為實際上因員工被老闆集體拖欠工資無法繼續開展工作，故而該「招聘老闆」行為實為員工的集體求職行為。

報道稱，此前發布的招聘公告中顯示，招聘職位為公司老闆，月薪為人民幣5萬至8萬（約新台幣22萬至35萬），工作經驗要求10年以上，學歷不限。內容中並附有：「老闆已經跑路，現有員工70人，各部門編制齊全，需要一個老闆帶著我們繼續幹。」

圖／擷自極目新聞

4月16日，該公司員工受訪時表示，公司現有的70多名員工，大部分是2023年2月通過正常招聘流程進入公司，但從今年3月開始，員工薪資未能正常發放，目前工作已暫停，正在與老闆協商工資等費用問題。

該員工同時解釋，找老闆並非找下家接手公司，而是因公司目前人員架構都很齊全，希望有新的老闆可以帶領他們，是向其他投資人或企業推銷現有團隊的一次集體求職，「如果有投資人有意向招聘我們這個團隊，可以成立新的公司，然後我們集體跳槽。」

該公司另一位工作人員則表示，招聘公告上的老闆薪水是因招聘平台規則限制而隨機填報的數字，隨後招聘公告被平台下架，現已無法查看。此外，也有部分員工在自行求職。該公司實際控制人夏先生表示，工資問題後續一定會得到妥善解決，尊重員工的去留意願。

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文章授權轉載自《香港01》