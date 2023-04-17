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女子香港街市露出照瘋傳！跪地開腳幾近走光、不雅程度令人咋舌

香港01／ 撰文：布萊恩
女子於香港街市當眾擺出挑逗姿勢，露出內褲幾乎走光看到下體。圖取自香港01
女子於香港街市當眾擺出挑逗姿勢，露出內褲幾乎走光看到下體。圖取自香港01

公眾場合要注意衣著！網上近日瘋傳多張女子穿着漁網情趣內衣，於香港街市當眾擺出挑逗姿勢，甚至露出內褲幾乎走光看到下體的相片，引起網友關注，直斥行為不當，「公眾地方行為不檢？」、「真的見到會覺得好俗」。

照片瘋傳後，女子真實身份亦曝光，原來是一名大陸網紅，在微博有超過29萬粉絲，並曾在香港多個公眾地方穿著性感衣裝拍攝，露骨程度令人咋舌。

有網民於連登討論區以「香港街市驚現人才」為題發文，上載多張相片。從相片見到，一名女子穿著大衣、漁網情趣內衣，在街市內作狀揀選蔬菜拍照，另外2張相片甚至見到女子自行掀開大衣展示漁網情趣內衣，更打開雙腳或站或跪，用手拉起下體內衣「開洞」，部份露出內褲，幾乎走光看到下體私處。

網友看過照片後直斥女子行為不當，「公眾地方行為不檢？」、「她究竟想怎樣？」、「膽子還真大，人來人往的」、「只是為了多吸引幾個讚？」。也有人認為「完全沒有美感，不是露就好了」。

不過追查發現，原來她街拍性感照只是冰山一角！據了解，該名大膽女子是名大陸網紅，在微博有超過29萬粉絲，曾在巴士站、圖書館、港鐵月台、街頭紅綠燈等多個公眾地方拍攝性感照。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）（約新台幣7,800元）及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》

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