要打拳擊？大媽搭公車將LV包「高掛扶手」 網憂1情況會出事

扶手設計的原意是讓乘客於行車期間抓緊，避免跌倒，而不是用來「掛包包」！有港男於網上發文，分享一張公車車廂奇景照，顯示有中年女乘客將LV名牌手袋用S形鐵勾掛在頭頂扶手上，讓網友紛紛笑言是「懶人背包包大法」、「在公車擺攤賣地攤貨？」；有人則直言掛包包的方式危險，「公車那麼晃，會不會整個包包撞上他的臉？」。

該港男在fb社團「好fashion呀你」發文，貼出1張疑似從後面偷拍的相片，可見一名坐在公車上背向司機方向座位的中年女乘客，將一個大LV名牌包包用S形鐵勾勾在頭頂扶手上，並悠然滑手機，照片並無見到有其他乘客阻止其行為。

女乘客獨特的掛包包方法引來網友熱議，「掛起來賣？」、「這麼掛法包包容易壞掉」、「側邊應該掛個紅色塑膠袋才配」、「用LV還坐公車」、「不吊高一點，怎麼讓你知道他用名牌包包」、「包包貴，但個人cheap」。有網友則擔心掛法危險，包包隨時成為導致受傷的「元凶」，「一個急剎，會不會撞到對面乘客的頭」、「在車上隨時做boxing（拳擊）」。

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文章授權轉載自《香港01》