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小學生地鐵車廂內跪地做功課照片瘋傳 原因曝光讓人心疼

香港01／ 撰文／布萊恩
社交平台近日瘋傳，地鐵車廂內有小學男生坐或跪在門口附近地上做功課。（小紅書）
社交平台近日瘋傳，地鐵車廂內有小學男生坐或跪在門口附近地上做功課。（小紅書）

小學生一天有多忙碌，絕對超乎想像！社交平台近日瘋傳多張相片，見到地鐵車廂內有小學男生坐或跪在門口附近地上做功課，有大陸女生擔心其安全上前了解，男生卻道出了心酸原因 ── 原來他回家還要練琴，練字及畫畫等，故要「抓緊時間」，令大陸女感嘆「孩子受得了嗎？」。

帖文引來網民熱議，「看得心疼了…」、「不抱怨的孩子，性格應該很好」、「應該是個自律的孩子」。也有不少人大讚男生努力有成果，「他的名字寫得挺好看的，練字有效果」、「字寫的好看」。

「孩子，你一定很累吧…」有大陸女於「小紅書」發文表示，她在地鐵見到一名小學4年級男生趴在門口地上寫作業，擔心乘客出入會造成危險，於是上前提醒他「趴在門口不安全，會被上下車的乘客踩到」。

從樓主上載圖片見到，該小男生穿着校服，正弓身坐在車廂門口地上，並以腳為「枱」在做功課，相當專心；另一張圖片則見到小男生背對鏡頭，跪在地上翻找書包。

樓主又問男生為何不回家再做功課，詎料男生說出了心酸原因，「他說回家還要練琴，練字，畫畫，媽媽要求9:30（晚上9時30分）要上床睡覺，所以現在要抓緊時間」，令樓主感嘆：「想問家長們都這麼倦，孩子受得了嗎？」

圖片引來網民熱議，「看得心疼了…」、「練字大概是有什麼書法班作業或者家長要求的吧，鋼琴也是父母要求要練的，畫畫的話有可能是興趣愛好」、「不抱怨的孩子，性格應該很好」、「應該是個自律的孩子」。也有網民感同身受，「我也是，都是我爸讓我不要學那麼拼的，我也是自己選擇在地鐵上寫作業，想省時間」。

另有不少網民大讚小男生努力有成果，「他的名字寫得挺好看的，練字有效果」、「這字寫得好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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