快訊

整理包／明天郵局領6000元開跑！7大QA一次看

上午11時26分花蓮規模4.1地震 最大震度4級

房價怎走？ 顏炳立：這期待「一點機會都沒有」

老翁搭地鐵要求讓座遭拒 竟暴力強扯女子衣領拎起惹眾怒

香港01／ 撰文／孫聖然
上海地鐵有白髮老人強制女子讓座未果，老人竟伸手暴力拉扯對方衣物將其拎起。 圖／翻攝時間視頻
上海地鐵有白髮老人強制女子讓座未果，老人竟伸手暴力拉扯對方衣物將其拎起。 圖／翻攝時間視頻

上海地鐵有白髮老人強制女子讓座，女子以自己工作一天很累為由婉拒，未料老人竟伸手暴力拉扯對方衣物將其拎起，這一幕引發廣泛熱議，網民紛紛質疑，「力氣這麼大還需要讓坐？」

事發於周五（14日）上海地鐵一號線內，一名男性老人強行要求乘客讓座，並質問一名坐在座位上的女子，「你幾歲啊？」。女子就回覆，「幾歲怎麼了？我們上班一天也很辛苦的。」

未料，老人遭到拒絕後竟直接上手大力拉扯女子衣領。女子反駁，「你把我衣服拉壞了要賠我」，老人則更加理直氣壯地說，「賠就賠！」其後老人更雙手暴力將女子拎起。

旁邊乘客見狀為老人讓座，但他仍糾纏女子不放，直至再次將女子拎起後坐到女子座位上，才善罷甘休。有目擊者亦表示，「旁邊有人讓座老人不坐，偏要讓女子讓座。」

《澎湃新額》報道指，上海地鐵有關負責人對此呼籲文明乘車，友愛禮讓。據了解，有關部門已註意到該情況，正在進一步了解。

事件引起熱議，網民點睇：「這就是一倚老賣老的老流氓」、「力氣這麼大還需要讓坐？」、「他咋不扯旁邊壯實的男生呢」、「這不就是想耍流氓嗎？旁邊男生讓座了他都不坐，就在那撕那女的衣服」、「力氣好大可以進廠接著幹活，不是老人變壞了是壞人變老了」、「認真問一句，我可以還手打他麼？犯法麼？會被拘留判刑麼？」

延伸閱讀：

男子地鐵除鞋惹不滿　乘客趁關門之際踢出車廂　網民讚腳法勝國足

湖南男女街邊大戰　21歲女扯對方假髮後遭踢飛　4旬漢被警刑拘

文章授權轉載自《香港01》

上海 讓座

延伸閱讀

要求讓座被拒！老婦怒斥對方「沒修養」 女回擊：我是孕婦

認不出來！昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

OL生理期搭捷運拒讓位！遭男酸「現在年輕人都裝病」怒發起連署嚴懲

中國口罩令鬆動 地鐵不再強制要求

相關新聞

老翁搭地鐵要求讓座遭拒 竟暴力強扯女子衣領拎起惹眾怒

上海地鐵有白髮老人強制女子讓座，女子以自己工作一天很累為由婉拒，未料老人竟伸手暴力拉扯對方衣物將其拎起，這一幕引發廣泛熱議，網民紛紛質疑，「力氣這麼大還需要讓坐？」

小學生地鐵車廂內跪地做功課照片瘋傳 原因曝光讓人心疼

小學生一天有多忙碌，絕對超乎想像！社交平台近日瘋傳多張相片，見到地鐵車廂內有小學男生坐或跪在門口附近地上做功課，有大陸女生擔心其安全上前了解，男生卻道出了心酸原因 ── 原來他回家還要練琴，練字及畫畫等，故要「抓緊時間」，令大陸女感嘆「孩子受得了嗎？」。

河南一馬戲團表演中 獅子突然逃出籠子衝向觀眾席

台灣日前發生狒狒從動物園逃脫事件，中國大陸則出現更驚悚的新聞，馬戲團的獅子在表演中衝出牢籠。河南洛陽一馬戲團15日表演時...

豐滿女逼相親對象開房遭拒 堵門反問：我身材這麼好 你憋得住？

社交圈子窄的人靠相親覓愛侶十分普遍，大陸有名身材豐腴的女子透過相親物識到「好對象」，便主動邀請對方去酒店開房過情人節。然而對方只是為了應付家人才去相親，對女子並無好感，因此婉言拒絕。女子即自信滿滿地表示「我這麼好的身材，你憋得住？」，場面令人咋舌。而男子家人就將事件拍下來放到網上，引起網民熱議，不少人都認為女子「盲目自信」，行為過激。

大陸媽二胎又生男孩 頓時崩潰大哭：又生了個賠錢貨！

不論男女，孩子都是上天恩賜。不過，大陸有名母親在生產完、得知孩子性別後就即時哇哇大哭。該名武漢女子本就育有1子，一直希望生個女兒，日前生下二胎後，崩潰發現又是男生，即時悲從中來、淚流滿面，直言男孩子是「賠錢貨」，更揚言以後不生了，趣怪畫面令網民爆笑，

大陸男來港嫖妓保險套破洞 憂染愛滋急診室求醫1要求嚇呆醫生

性病風險絕不容忽視！有香港急症室醫生分享「奇葩」求診例子，一名大陸男子來港「尋歡」嫖妓，卻發現安全套「破洞」，擔心感染愛滋病（HIV）於是求診，然而得悉減低感染風險藥費達2萬元時即「打退堂鼓」，明言「我要博一博，不吃藥，不檢驗」，而他最後一個問題更令醫生嚇到無語 ── 「我還需要給診療費用嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦