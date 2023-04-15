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豐滿女逼相親對象開房遭拒 堵門反問：我身材這麼好 你憋得住？

香港01／ 撰文：夏洛特
大陸有名身材豐腴的女子透過相親物識到「好對象」，便主動邀請對方去酒店開房過情人節。然而對方只是為了應付家人才去相親，對女子並無好感，因此婉言拒絕。女子即自信滿滿地表示「我這麼好的身材，你憋得住？」新聞示意照。圖／ingimage
大陸有名身材豐腴的女子透過相親物識到「好對象」，便主動邀請對方去酒店開房過情人節。然而對方只是為了應付家人才去相親，對女子並無好感，因此婉言拒絕。女子即自信滿滿地表示「我這麼好的身材，你憋得住？」新聞示意照。圖／ingimage

社交圈子窄的人靠相親覓愛侶十分普遍，大陸有名身材豐腴的女子透過相親物識到「好對象」，便主動邀請對方去酒店開房過情人節。然而對方只是為了應付家人才去相親，對女子並無好感，因此婉言拒絕。女子即自信滿滿地表示「我這麼好的身材，你憋得住？」，場面令人咋舌。而男子家人就將事件拍下來放到網上，引起網民熱議，不少人都認為女子「盲目自信」，行為過激。

綜合大陸媒體報導，大陸1名女子正值適婚年齡，早前在家人要求下透過相親結識1名男子，相處過後覺得甚是滿意，想盡快把關係確認下來。但是落花有意，流水無情，女子只是單相思，相親對象只是為了應付家人才出席。但女子已經將他視作男友，並趁情人節主動到男子家中示愛，希望帶他到酒店開房共度佳節。

男子聽到敲門聲不絕於耳卻始終不願開門，於是女子便在門外高聲質問他「什麼意思？既然不討厭我，為什麼不主動？我已經親自找上門了，你還推回！」。由於女子情緒愈發激動，男子不得已開門表示有事在忙。女子站在門口咄咄逼人，連聲反問男子為何在佳節躲在家裏不出門，「別人都出去浪漫了」。男子一時語塞，過程被他身旁的弟弟悄悄用手機拍下來。從網上流傳的照片可見，女子略顯豐腴，神情激憤。

之後，女子想強拉男子到酒店，男子連聲拒絕，但女子卻以為是金錢問題，豪氣表示房錢由她負責。男子自覺受辱，直說「有錢了不起啊？我對你沒感覺」。沒想到女子語出驚人，大呼「我這麼好的身材，你憋得住？」。男子弟弟聞言竊笑，女子遂一把推開男子闖入客廳，要求對方停止拍攝。

男子家人認為女子求愛態度欠佳，於是將影片放到網上。影片「爆紅」後被多個平台轉發。有網友認為女子外表不是最大問題，「身材只是表面問題，更深層次的問題，是分寸不夠」、「性格不好說什麼也不行」、「感覺瘦下來應該不難看，皮膚也挺好，就是這脾氣誰都受不了」、「單身的理由有千萬種，原因之一就是不能認清自己」。

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文章授權轉載自《香港01》

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