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大陸媽二胎又生男孩 頓時崩潰大哭：又生了個賠錢貨！

香港01／ 撰文：夏洛特
女子刻意露出嫌棄表情與剛出生的兒子拍照，還拒絕親親他。（「武漢仁愛喜得母嬰護理」小紅書截圖）
女子刻意露出嫌棄表情與剛出生的兒子拍照，還拒絕親親他。（「武漢仁愛喜得母嬰護理」小紅書截圖）

不論男女，孩子都是上天恩賜。不過，大陸有名母親在生產完、得知孩子性別後就即時哇哇大哭。該名武漢女子本就育有1子，一直希望生個女兒，日前生下二胎後，崩潰發現又是男生，即時悲從中來、淚流滿面，直言男孩子是「賠錢貨」，更揚言以後不生了，趣怪畫面令網友爆笑，

「武漢仁愛喜得母嬰護理」日前於小紅書分享產婦趣事影片，影片中1名媽媽在院中歷盡辛酸生下二胎，聽到嬰兒哭聲後，掙扎着伸頭查看，得知是男孩後即時頹然倒回枕上，「真的是個兒子啊」，然後開始嚎啕大哭。

護士亦忍不住，上前安慰她「辛苦了」，但這名媽媽充耳不聞，哭喊着稱「我再也不生孩子了」、「我想要個姑娘」。有護士表示「下一胎再生個姑娘咯」，媽媽聽了後哭得更厲害，直言「又生了個賠錢貨，兒子太費錢了！」，隨後又刻意露出嫌棄表情與剛出生的兒子拍照，還拒絕親親他。

影片曝光後，不少網友表示爆笑，同時有很多人同意她的觀點，「兒子你不給他準備房子哪個小姑娘理你啊」、「還是女娃好，沒房子照樣能結婚啊」。不過，也有人不贊同，「窮養兒富養女，女兒從小就花的比男孩多」、「別以為生兒子罵賠錢貨就高級了，性別歧視不分男女」、「男女都要好好養，什麽叫做兒子就是賠錢貨」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

兒子 武漢 試管嬰兒

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